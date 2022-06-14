«Використовуйте воскові серветки замість харчової плівки»: лайфхаки для екологічного зберігання продуктів

Харчова плівка, пластикові пакети та контейнери стали вже нашими звичними помічниками на кухні. Втім можна значно зменшити використання пластику, переосмисливши підхід до пакування їжі. Відома екоактивістка Ірина Білик дала декілька порад, як зберігати продукти харчування так, щоб завдавати менше шкоди планеті.

«Їжу можна зберігати в мішечках, які зазвичай шиють з бавовни, бязі, льону тощо. Вони підходять як для овочів та фруктів, так і для сипучих продуктів: цукру, макаронів, круп.

Надайте перевагу восковим серветкам замість харчової плівки. Вощанки (або воскові серветки) — це багаторазова обгортка для продуктів, яка ідеально підходить для зберігання хліба, фруктів, овочів, горіхів, сиру, печива та інших смаколиків, а також нею зручно накривати посуд з готовими стравами. До того ж вона прослужить вам близько року, а потім її можна компостувати.

Ще під час здійснення покупок дивіться на упаковку й уникайте шкідливого пластику. Якщо все ж таки є потреба у пластикових судочках, обирайте тільки поліпропілен, обов’язково шукайте маркування у трикутничку на самому контейнері та його кришці".

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Коли питання стосується тривалішого зберігання, кожен поціновувач ідеї «без пакування» не розуміє, як обходитися без пластикових пакетів для заморожування.

«Найкращий варіант для цього — багаторазові контейнери. Попри те, що вони також виготовлені з матеріалу, який використовує велику кількість ресурсів, їх можна використати повторно та не утилізувати відразу після використання».

Раніше кулінарка Катерина Силенок розповіла, як правильно заморожувати овочі на зиму.

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