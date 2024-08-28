Цукерберг звинуватив США в цензурі: що відбувається

Під час пандемії коронавірусу соціальні мережі стали основним джерелом дезінформації. Засновник Facebook Марк Цукерберг скаржиться на те, що уряд США попросив його компанії видалити певний контент. Тому він хоче залишитися осторонь майбутніх виборів, пише n-tv.de.

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Генеральний директор компанії Meta Марк Цукерберг звинуватив нинішній уряд США в тому, що він чинить тиск на його соціальну мережу з метою цензури контенту, пов'язаного з COVID-19, під час пандемії. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters, посилаючись на лист Цукерберга до юридичного комітету Палати представників Конгресу США. Засновник Facebook додав, що завдасть удару у відповідь, якщо це повториться.

Цукерберг заявив, що шкодує, що не висловився раніше про цей тиск, а також про деякі рішення власника Facebook, Instagram і WhatsApp щодо видалення певного контенту.

«У 2021 році високопосадовці з адміністрації Байдена, включаючи Білий дім, протягом декількох місяців неодноразово чинили тиск на наші команди з метою цензурування певного контенту, пов'язаного з COVID-19, включно з гумором і сатирою», — написав Цукерберг в листі, який був опублікований на його сторінці у Facebook.

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«Вважаю, що тиск уряду був неправильним, і шкодую, що ми не висловилися більш чітко, — пише він. — Я також думаю, що ми прийняли деякі рішення, які, якщо озирнутися назад і мати нову інформацію, ми б не прийняли сьогодні».

Лист був адресований Джиму Джордану, голові комітету, республіканцю. У повідомленні на Facebook комітет назвав цей лист «великою перемогою свободи слова» і заявив, що Цукерберг визнав, що «Facebook піддав американців цензурі».

У листі Цукерберг також заявив, що не робитиме жодних внесків на підтримку виборчої інфраструктури на цьогорічних президентських виборах, щоб не відігравати жодної ролі в голосуванні в листопаді.

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На минулих виборах, які відбулися у 2020 році, під час пандемії, мільярдер виділив 400 мільйонів доларів на підтримку виборчої інфраструктури через «Ініціативу Чан — Цукерберга» — його благодійний проєкт з дружиною. Цей крок викликав критику й нарікання з боку деяких груп, які побачили в ньому заангажованість.

Раніше повідомлялося, що Цукерберг запустив новий застосунок, передплатниками якого за лічені години стали мільйони людей.

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