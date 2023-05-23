Євросоюз оштрафував Meta Цукерберга на 1,2 мільярда євро

Стало відомо про рішення Єврокомісії оштрафувати корпорацію Meta. Компанію Марка Цукерберга визнали винною у несанкціонованому перенесенні особистої інформації європейських користувачів на сервери, що знаходяться на території США.

Розмір штрафу виявився рекордним — 1,2 мільярда євро. «У фейсбука мільйони користувачів у Європі, тому обсяг особистих даних, що передаються, величезний. Безпрецедентний штраф покликаний показати організаціям, що серйозні порушення мають далекосяжні наслідки», — зазначили в Єврокомісії. Крім того, у рішенні наголошується, що порушення Meta носить систематичний та безперервний характер.

Штраф було накладено на підставі розслідування, яке проводила щодо корпорації Ірландська комісія із захисту інформації, оскільки Meta зареєстрована в Ірландії з міркувань пільгового оподаткування.

Юристи Meta заявили, що мають намір оскаржити штраф. «Заборона на передачу інформації між Європою та США є абсурдною. Можливість передачі даних через державні кордони має основне значення для роботи глобального відкритого інтернету», — наголошується в їхньому коментарі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що за минулий рік Марк Цукерберг втратив 81,1 мільярда доларів і вилетів не лише з першої десятки рейтингу багатіїв, а й із першої двадцятки.

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