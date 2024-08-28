У Києві реорганізували роботу центрів мобілізації: що зміниться

У Києві реорганізували роботу центрів мобілізації.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації (КМВА).

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«На сьогоднішньому засіданні Ради оборони Києва розглянули кілька важливих для міста питань. Одне з нагальних — щодо організації та гарантування безперервної та ефективної роботи об’єднаних центрів мобілізації», — заявили в КМВА.

Зокрема, було уточнено склад центрів, в яких працюватимуть найбільш кваліфіковані кадри з представників районних держадміністрацій, районних ТЦК та СП, районних управлінь Національної поліції у місті Києві, відділів охорони здоров’я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій.

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Також уточнили режим роботи об’єднаних центрів мобілізації для проведення медичних оглядів та професійно-психологічного відбору у визначені терміни, щоб забезпечити відповідну пропускну спроможність об’єднаних центрів мобілізації.

Крім того, у центрах буде забезпечено цілодобове функціонування ВЛК.

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«Звернуто увагу на ефективну роботу військово-лікарських комісій для забезпечення цілодобового проведення медичних оглядів та гарантованого проведення заходів мобілізації», — йдеться у повідомленні КМВА.

Зазначимо, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення росії діють загальна мобілізація та воєнний стан. У серпні 2024 їх дію продовжили ще на 90 днів — до 9 листопада 2024 року. Також зазначимо, що 18 травня 2024 набув чинності новий закон про мобілізації в Україні. За оновленими законодавством, всі військовозобов'язані українці повинні були оновити свої облікові дані. Для цього, зокрема, запустили електронний кабінет військовозобов'язаного — мобільний застосунок «Резерв+».

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