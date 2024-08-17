Інформація про повістки від ТЦК з'явиться в «Резерв+»

Кабмін ініціював внесення змін до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, згідно з якими чинність повістки від ТЦК можна було би перевірити через застосунок «Резерв+».

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Як пише «Судово-юридична газета», цими змінами планується уточнити вимоги до повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у частині присвоєння таким повісткам унікального електронного ідентифікатору у вигляді QR-коду, за допомогою якого можна перевірити всю інформацію, зазначену у повістці.

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Також визначено механізм перевірки чинності повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», у тому числі за допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема, з використанням його мобільного додатка.

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Отже, за допомогою «Резерв+» можна буде перевірити чинність повістки від ТЦК, яка сформована через Реєстр «Оберіг».

Крім того, уряд визначив статус повісток на бланку та повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (у тому числі у роздрукованому вигляді) та їх юридичної сили.

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У порядку також врегульовано визначення адреси надсилання повістки резервісту або військовозобов’язаному, який уточнив свої персональні дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, і уточнено зміст інформації, що міститься в описі вкладення та надсилається разом із повісткою.

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Зазначається, що це питання розглядалося напередодні. Текст змін до постанови 560 поки не опублікований.

Раніше юрист розповів, що якщо при перевірці у військовозобов'язаного не буде при собі військово-облікового документу, йому можуть вручити повістку для уточнення даних у ТЦК та СП.

Фото з відкритих джерел

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