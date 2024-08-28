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Стиль життя

Стиль преппі: актуальні модні тенденції до Дня знань

19:06 29 серпня 2024
Стиль преппі

Сьогодні практично кожен навчальний заклад — школа, ліцей, гімназія — мають свою форму. А чи знаєте ви що таке стиль преппі? Це стиль престижних у Європі елітних шкіл та університетів, який характеризується зручністю та доречністю. Суміш ділового стилю з кежуал — те, що подобається молоді.

Які ж прикмети цього стилю? Картаті сорочки, футболки-поло, блейзери, сукні-трапеції, спідниці в складку, гольфи — усе це його атрибути.

У колірній гамі переважають синій, червоний, блакитний, білий, чорний, бежевий… Фаворити в принтах — клітинка і смужка. Тканини переважають натуральні. Що стосується прикрас, доречний мінімалізм.

Часто предмети одягу цього стилю можна побачити в популярних зарубіжних серіалах.

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Цікаво, що студентський стиль преппі часто припадає до душі людям далеко не юного віку — тим, хто залишається молодим у душі. Такі особистості, як правило, не перестають вчитися все життя.

Подаруйте їм футболку або худі з логотипом престижного університету — і вони будуть по-справжньому щасливі. Ці люди цінують освіченість, без якої стиль преппі не можна уявити.

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Раніше у «ФАКТАХ» писали про те, що нову хвилю інтересу в усьому світі зараз переживають праці стародавніх філософів-стоїків. Їх дуже модно підносити як подарунок.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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