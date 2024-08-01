Стародавні мислителі вчать жити: нові тренди в подарунках

Мода дарувати мотивуючу літературу тримається багато років. І, напевно, мотиватором номер один досі є легендарний Стів Джобс. Його історія успіху, безсумнівно, надихає, хоча повторити її й неможливо. Споживачі сподіваються знайти в коучинговій літературі поради, що ведуть до успішного життя і в цьому секрет її популярності.

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Нову хвилю інтересу в усьому світі зараз переживають роботи стародавніх філософів-стоїків. Їх дуже модно дарувати. У ТОПі популярності — Сенека, Епіктет, Марк Аврелій…

Вчення древніх мудреців цікаві тим, що їхні погляди часом протилежні поглядам сучасних коучів. Наприклад, римський філософ-стоїк Сенека писав: «Люди марнують своє життя, щоб дістати те, що їм нібито потрібно для життя». А ще: «Бути рабом самого себе — найтяжче рабство»…

Додамо, що сьогодні дедалі більше молодих людей у світі не є шанувальниками досягаторства, на відміну від покоління своїх батьків. Як розповідав в інтерв'ю «ФАКТАМ» відомий у світі скандинавський тренд-аналітик Стефан Нільсон, багато хто вже відмовляється від перегонів за успіхом і не прагне весь час бути продуктивним. Адже в такій метушні часом втрачається суть буття. У гонитві за благами не всі вміють зупинитися і насолодитися моментом життя.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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