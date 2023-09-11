Зважайте на речі з шипами та заклепками: стиліст про актуальну естетику осені

Український стиліст Матвій Калугін, який нещодавно розповідав про цікаві прийоми в підборі одягу для осені, має прихильність до гнучкого підходу щодо тлумачення трендів. Він переконаний, що слід розвивати загальне сприйняття модних течій та образів, розуміти актуальну естетику та стилістичні прийоми, які ви можете привнести до свого гардеробу.

«Утилітарність — тяжіння до комфорту у поєднанні з технологічністю не припиняється. Накладні кишені, затяжки на будь-яких виробах, купа блискавок, карабіни — виразні диференціатори цього стилю.

BLOKETTE CORE — це актуальна естетика, яка базується на поєднанні гіперфемінних елементів із маскулінними, здебільшого спортивними (елементи футбольної, хокейної форми тощо).

BALLETCORE — романтичний та піднесений образ танцівниці балету. Вам допоможуть сатинові й фатинові елементи одягу, спандекс, мереживо, боді з круглим та квадратним вирізами, балетки, в"язані гетри.

ПРЕППІ — навіяний стилем студентів елітних навчальних закладів за кордоном. У пригоді стануть бомбери в університетському стилі, в"язані жилети, кардигани з нашивками, структуровані піджаки, міні-спідниці, штани-чиноси.

Офісно-корпоративний стиль — неочікувано для багатьох той самий образ «секретарки з 90-х» повертається! Специфічна естетика і явно не на щодень, тому рекомендую інкорпорувати лише певні її деталі в образи на осінь.

QUIET LUXURY — це теж надзвичайний стиль. «Тихий люкс» завжди актуальний, та цієї осені його популярність наростатиме лавиноподібно. «Гроші говорять, а багатство шепоче» — девіз прихильників цієї естетики.

Стиль 80-х років — підійде усе, що стосується металізованих фактур (ламе, люрекс), пайєтки, гіпертрофовані плечі, оверсайзні костюми, висока талія, масивні підбори та яскравий макіяж"

Щодо стилю гранж, то це невимушеність та неохайність як вираження протесту суспільним нормам.

«Гранж — про потерті та «заношені» речі, оверсайз, рванощі, анімалістичні принти та клітинку, об"ємні сорочки, принтовані футболки.

Стиль панк цієї осені скоріше навіть у байкерському відгалуженні. Зважайте на речі з шипами та заклепками, провокативні принти, шкіряний одяг, черевики на масивній платформі".

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» публікували пропозіції українського дизайнера щодо трендів осені 2023: купіть щось зі штучної шкіри.

58

Читайте нас у Facebook та Instagram