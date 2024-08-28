Принц Гаррі осоромився: опальний Сассекс не зміг відповісти на питання з життя королівської родини

Поки Меган Маркл намагається примиритися з ображеною на неї подругою, принц Гаррі прагне сподобатись американській аудиторії.

Зокрема, нещодавно він несподівано з'явився на вечірньому шоу Стівена Кольбера.

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На жаль, «перший млинець» вийшов комом. Це сталося, коли коли ведучий несподівано запитав Гаррі, а чи дивився молодший син Чарльза III серіал «Корона»? Як відомо, багато представників британської королівської сім'ї поставилися до нього зі скепсисом, оскільки деякі деталі не відповідають дійсності, а Вільям взагалі вважав, що на трагічній історії кохання його батьків намагаються нажитися.

Гаррі зізнався: серіал він дивився, проте сам не зовсім в курсі, чи справді показане на екрані було правдою. Як з'ясувалося, принц не такий вже й знавець історії власного сімейства, а низку фактів він перевіряв вже після перегляду. Крім того, реакція Гаррі на запитання теж здивувала — принц, ніби втративши контроль над ситуацією, «нахабно посміхнувся», але швидко взяв себе до рук.

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За словами експерта з мови тіла Джуді Джеймс, все інтерв'ю Гаррі тримався більш ніж впевнено, ніби проживаючи свою зіркову годину. Однак, отримавши питання про «Корону», він розгубився. Втім, експерт у розмові з The Mirror припустила, що таку реакцію можна пояснити тим, що Гаррі міг здогадатися, що за питанням про «Корону» послідує питання, чи збирається він налагоджувати стосунки з рідними — а саме це йому обговорювати не дуже хотілося.

«Сигнали його мови тіла вказують на справжній дискомфорт у цей момент. Він тре рукою ногу, а потім схрещує ноги в бар'єрному ритуалі, який демонструє, що він таємно вважає за краще змінити тему», — висловилася Джеймс.

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Нагадаємо, що до свого «вигнання» з Великобританії Меган Маркл і принц Гаррі втратили доступ до грошей королівської родини і з 2020 року пара не отримує ні шилінга з туманного Альбіону.

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