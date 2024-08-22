Оливкова гілка миру: Меган Маркл хоче примирення з ображеною нею подругою

Меган Маркл і Вікторія Бекхем колись були досить близькі, але дві жінки нібито посварилися незабаром після того, як Меган вийшла заміж за принца Гаррі. Тепер деякі вважають, що Меган хоче поновити дружні стосунки з Вікторією.

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Слава Меган Маркл різко злетіла в той день, коли в 2016 році стало відомо про її стосунки з принцом Гаррі. Їх познайомив спільний друг, і після зустрічі на побаченні наосліп вони миттєво відчули взаємну симпатію. Бурхливий роман переріс у королівське весілля 2018 року, і на цьому шляху Меган знайшла багато надзвичайно відомих друзів, пише CheatSheet.

Але деякий час тому Меган і її подруга Вікторія Бекхем посварилися, і це в кінцевому підсумку також вплинуло на стосунки принца Гаррі з Девідом Бекхемом.

Меган і Вікторія були друзями, Вікторія та Девід були присутні на весіллі Гаррі та Меган у 2018 році. Але пізніше Меган запідозрила, що Вікторія та Девід зливають історії про Гаррі та неї у пресу. Гаррі, у свою чергу, мав «незручну» телефонну розмову з Девідом, і дружба фактично припинилася. Достеменно невідомо, чи все це правда, але навіть якщо це дійсно сталося, Меган, схоже, вже пережила цю драму. Під час чотириденного туру з Гаррі по Колумбії в серпні 2024 року Меган була помічена в топі з модної колекції Вікторії. Здається, таким чином вона надсилає повідомлення про те, що хоче примирення.

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Раніше повідомлялося, як Вікторія Бекхем хоче допомогти принцесі Кейт.

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