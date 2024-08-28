Керівника Telegram Павла Дурова відпустили з-під поліцейської варти в Парижі

Засновника й керівника Telegram Павла Дурова, якого днями затримали у паризькому в аеропорту «Ле Бурже», в середу, 28 серпня, суд Парижа постановив звільнити з-під варти, під якою він перебував у межах розслідування через відмову співпрацювати з французькими правоохоронцями.

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Про це повідомив телеканал BFMTV.

Слідчий суддя Парижа, як зазначається, постановив припинити утримання Дурова під поліцейською вартою, під якою він перебував після затримання минулої суботи.

Цей крок може означати, що засновника Telegram допитають, після чого можуть оголосити йому обвинувачення.

Дурову лише змінили статус перед допитом і можливим пред'явленням обвинувачення. Новина про це з'явилася на сайті BFMTV понад годину тому, коли бізнесмена доставили до суду.

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Зазначимо, що у Франції ввечері 24 серпня затримали засновника месенджера Telegram росіянина Павла Дурова. Офіційно ситуацію не коментували майже дві доби, після чого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що затримання засновника Telegram не має під собою політичних підстав. Термін утримання під вартою Дурова мав завершитись увечері в середу, 28 серпня.

Нагадаємо, Франція також розшукує брата Дурова, який є співзасновником Telegram.

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