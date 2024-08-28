Дуров таємно зустрічався із путіним в Азербайджані і міг продати йому Telegram, — ексрозвідник рф

Засновник Telegram Павло Дуров, якого днями затримали у Парижі, до цього приховано зустрічався із очільником кремля володимиром путіним.

Таке припущення озвучив ексофіцер кдб та розвідки росії Сергій Жирнов для Новини.LIVE.

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«пєсков вийшов із відпустки… пєсков не виходив із відпустки щодо вторгнення українських регулярних військ в курську область, продовжуючи засмагати на пісочку десь в Арабських Еміратах або Туреччині. А тут він вийшов і сказав, що Павло Дуров не зустрічався з путіним в Азербайджані, йому такого не пропонували», — зазначив він.

Жирнов зауважив, що яре заперечення кремля зустрічі насправді означає, що вона була.

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«Коли пєсков каже «ні», це означає «так», — підкреслив він.

В комендарі для іншого сайту Жирнов висловив припущення, що під час зустрічі у Азербайджані Дуров міг продати путіну месенджер Telegram, що може поставити під загрозу безпеку мільйонів користувачів у всьому світі.

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Зазначимо, що на форумі Україна 2024. Незалежність президент Володимир Зеленський заявив, що затримання Дурова Францією не вплине на функціонування Telegram в Україні.

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Нагадаємо, що твердження Павла Дурова про вигнання з росії виявилася «липою» — він кілька разів виїжджав та повертався до рф.

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