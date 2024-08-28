Франція видала ордер на арешт брата Павла Дурова Ніколая, який є співзасновником месенджера Telegram. Про це з посиланням на французький адміністративний документ повідомляє Politico.

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Зокрема, у документі зазначається, що ордери на арешт братів Дурових видали 25 березня. Це сталось після того, як платформа Telegram проігнорувала попередній запит суду щодо ідентифікації підозрюваного у зґвалтувані малолітньої дитини.

Відомо, що саме Ніколай Дуров написав алгоритм до месенджера.

Братів звинувачують у співучасті у «зберіганні, розповсюдженні, пропонуванні або наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи».

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Раніше французькі ЗМІ повідомляли, що розслідування відкрили 8 липня.

У прокуратурі відмовилися коментувати Politico ордери на братів Дурових. Там заявили, що слідство є таємним.

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Нагадаємо, Павла Дурова заарештували у ніч на 25 липня в аеропорту Парижа, куди той прилетів з Азербайджану після ймовірної зустрічі з путіним. Зазначалось, що його взяли під варту, а на його об’єктах нерухомості провели обшуки.

Французька прокуратура висунула обвинувачення за 12 статтями. Дурову може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

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Раніше повідомлялося, що версія засновника Telegram Павла Дурова про вигнання з росії виявилася «липою». Виявилося, що Дуров більше 50 разів в'їжджав на територію росії в період з 2015 по 2021 роки.

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