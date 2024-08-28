Франція розшукує брата Дурова. Він співзасновник Telegram, — ЗМІ
Франція видала ордер на арешт брата Павла Дурова Ніколая, який є співзасновником месенджера Telegram. Про це з посиланням на французький адміністративний документ повідомляє Politico.
Зокрема, у документі зазначається, що ордери на арешт братів Дурових видали 25 березня. Це сталось після того, як платформа Telegram проігнорувала попередній запит суду щодо ідентифікації підозрюваного у зґвалтувані малолітньої дитини.
Відомо, що саме Ніколай Дуров написав алгоритм до месенджера.
Братів звинувачують у співучасті у «зберіганні, розповсюдженні, пропонуванні або наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи».
Раніше французькі ЗМІ повідомляли, що розслідування відкрили 8 липня.
У прокуратурі відмовилися коментувати Politico ордери на братів Дурових. Там заявили, що слідство є таємним.
Нагадаємо, Павла Дурова заарештували у ніч на 25 липня в аеропорту Парижа, куди той прилетів з Азербайджану після ймовірної зустрічі з путіним. Зазначалось, що його взяли під варту, а на його об’єктах нерухомості провели обшуки.
Французька прокуратура висунула обвинувачення за 12 статтями. Дурову може загрожувати до 20 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що версія засновника Telegram Павла Дурова про вигнання з росії виявилася «липою». Виявилося, що Дуров більше 50 разів в'їжджав на територію росії в період з 2015 по 2021 роки.85
Читайте нас у Facebook