У Франції затримано засновника Telegram Павла Дурова: що відомо на даний момент

Засновника і керівника Telegram — популярного в багатьох країнах месенджера, — Павла Дурова затримали французька поліція після посадки його приватного літака в аеропорту «Ле Бурже», повідомляють французькі телеканали LCI та TF1.

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Повідомляється, що Дурова затримали близько 20:00 у суботу ввечері (21:00 за київським часом — Авт.), коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже. 39-річного франко-росіянина супроводжували його охоронець та жінка.

Арешт був здійснений жандармами GTA.

Відомо, що він був зареєстрований у FPR (картотеці розшукуваних осіб) і щойно прибув з Азербайджану.

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Слідчі вважають, що відсутність у Дурова співпраці з правоохоронними органами, а також інструменти, які пропонує Telegram, роблять його співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів та шахрайства, йдеться у публікації. Примітно, що ордер був дійсний у разі, якщо Павло Дуров перебуває на території Франції.

«Сьогодні ввечері він припустився помилки. Ми не знаємо, чому…», — повідомило TF1-LCI джерело, близьке до слідства.

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Оскільки Павло Дуров знав, що є персоною нон-грата у Франції, незважаючи на отримане у 2021 році громадянство цієї країни, він мав звичку подорожувати в Емірати, країни колишнього СРСР, Південну Америку та ін. При цьому він дуже мало подорожував Європою і уникав країн, де Telegram перебував під пильним наглядом.

Наразі Павлу Дурову загрожує 20 років ув'язнення у Франції. Незабаром він постане перед судом як громадянин Франції. Зараз на об'єктах нерухомості Дурова у Франції проводяться обшуки. Крім того, французькі спецслужби добиватимуться доступу до переписок, пов'язаних із злочинними спільнотами, підсанкціонованими компаніями та особами.

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«Telegram — це вулик кримінального контенту. Зараз ця платформа знаходиться в центрі уваги за незаконну трансляцію матчів, але багато аккаунтів у цьому сервісі використовуються організованою злочинністю. Крім тероризму, найнебезпечніші злочинці використовують Telegram для обміну дитячим порно-контентом», — заявив один з слідчих.

Його досудовий висновок після висунення звинувачення фактично не викликає жодних сумнівів, йдеться у публікації. Після пред'явлення обвинувачення Дуров швидше за все буде утримуватися під вартою. Адже мільярдер має значні кошти для втечі, і його гарантії захисту навряд чи будуть переконливими для суддів.

Дуров отримав французьке громадянство в результаті… «виняткової та вкрай політичної процедури»

Як повідомляють у французьких ЗМІ, Дуров отримав французьке громадянство в 2021 році в результаті, як називала це газета Le Monde «виняткової та вкрай політичної процедури». Процедура натуралізації у Франції зазвичай відбувається, якщо людина має коріння чи родичів у країні, або походить із франкофонної країни. Однак Дуров не потрапляв під жодний критерій.

У цих обставинах існувала лише одна процедура, за допомогою якої уродженець росії, який залишив країну близько 10 років тому, міг отримати натуралізацію. Це так звана процедура «видатного іноземця» — є досить рідкісною та обережною практикою, яка надає французьке громадянство з ініціативи уряду іноземцю, який своєю визначною діяльністю сприяє впливу Франції та процвітанню її міжнародних економічних відносин. Вінсент Тшен, професор публічного права в Університеті Руана, зазначав, що застосування цієї норми дуже рідкісне.

За пів року до цього Павло Дуров уже отримав новий паспорт в Об'єднаних Арабських Еміратах, скориставшись новою нагодою для багатих іноземних інвесторів у країні, яка майже ніколи не дає натуралізації. З 2017 року він мешкає в Дубаї, де також знаходиться штаб-квартира Telegram.

У липні Дуров оцінював кількість активних користувачів свого месенджера в 950 мільйонів. Він є основним власником Telegram, месенджер оцінюється в 30 мільярдів доларів.

Вартість створеної Дуровим криптовалюти TON на тлі повідомлень про його затримання менш ніж за годину знизилася на 15%.

Дуров, який заявляє про себе як про лібертаріанця, говорив, що Telegram повинен залишатися вільним середовищем, незалежним від будь-яких держав. Він заперечував підозри у зв'язках із російськими чи будь-якими іншими спецслужбами. Чи це так пробували розібратися ФАКТИ у своєму розслідуванні «Код Дурова»: що не так з популярним месенджером Telegram?

UPD: Оточення, близьке до власника Telegram Павла Дурова, заявляє, що є узгоджений план дій на випадок його арешту. І це не призведе до збоїв у роботі месенджера. У росії теж занервували через арешт бізнесмена. Зокрема, віце-спікер держдуми владислав даванков звернувся до міністра закордонних справ сергія лаврова із закликом надати допомогу у звільненні Дурова.

«Зараз його потрібно витягувати. Закликав главу мзс росії сергія лаврова виступити із закликом до французької влади звільнити Дурова з-під варти», — написав даванков у своєму telegram-каналі.

За словами чиновника, у разі відмови французької влади звільнити Дурова, необхідно докласти всіх зусиль для його транспортування на територію ОАЕ чи росії, якщо сам Дуров висловить на це згоду. Нагадаємо, Дуров тепер є громадянином Франції…

Ще нагадаємо, що головними кредиторами Дурова та його месенджера є російський підсанкційний мільярдер Алішер Усманов та структури ще одного росіянина, Кирила Дмитрієва. Ймовірно, саме вони можуть перехопити контроль над месенджером, попри ризик потрапити при цьому під санкції Європи, України та США.

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