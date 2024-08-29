США представлять перший винищувач F-35 для Польщі

F-35 — це перший багатоцільовий літак у польській авіації. Його особливістю є складне виявлення противником. Польща, яка нещодавно закупила у США сотні ракет класу «повітря-повітря», замовила 32 такі літаки у 2020 році. Перший літак незабаром покине завод у Техасі та буде доставлений наприкінці 2025-го — на початку 2026 року.

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Презентація першого літака F-35 для Польщі відбулася 28 серпня у США. Цього дня відзначали День польської авіації. Очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зустрінеться 29 серпня у Вашингтоні з главою Пентагону Ллойдом Остіном, пише rmf24.pl.

Зразок, який буде представлений, має заводське позначення AZ-01. Він зійде з конвеєра довжиною понад кілометр на заводі, який належить уряду США та експлуатується компанією Lockheed Martin.

31 січня 2020 року в Дебліні (Люблінське воєводство) Міністерство оборони Польщі підписало контракт на постачання 32 літаків F-35A. Контракт також передбачав пакет логістики й навчання. Перший передбачає постачання запасних і експлуатаційних частин, наземного обладнання і обладнання для пілотів, комп'ютеризованої системи управління операціями і обладнання для наземного обслуговування. Це має забезпечити повну підтримку експлуатації літаків та іншого обладнання до 2030 року. Другий пакет включає комплексну підготовку пілотів і технічного персоналу у США. Також було замовлено систему наземної підготовки, що включає інтегрований навчальний центр і вісім повноцінних тренажерів. Контракт також передбачає один запасний двигун F135 виробництва компанії Pratt & Whitney.

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Вартість контракту становить $ 4,6 млрд. На момент підписання він був другим за величиною збройовим контрактом в історії Польщі. Як повідомляло у 2020 році Міністерство оборони, один літак разом з двигуном був оцінений у $ 87,3 млн. Контракт передбачав, що літак, поставлений першим, буде оснащений тими модифікаціями, які виробник зробить для літаків, що будуть вироблені пізніше. Це стосується, зокрема, збільшення кількості кріплень озброєння всередині відсіків фюзеляжу з чотирьох до шести.

Згідно з планами, перші літаки F-35 будуть поставлені польським ВПС вже цього року. Під час підписання контракту було оголошено, що поставки триватимуть до 2030 року. Очікується, що Польща отримуватиме від чотирьох до шести літаків щороку. Проте початок постачання не означає, що F-35 прибудуть до Польщі вже цього року. Перші шість машин поки що залишаться у США. Саме там відбуватиметься підготовка пілотів і наземного персоналу. Прибуття першого літака заплановано на кінець 2025/початок 2026 року. Загалом у США буде підготовлено 24 пілоти та 90 осіб технічного персоналу. Подальша підготовка авіаторів відбуватиметься вже в Польщі під керівництвом інструкторів, підготовлених у США.

На момент підписання контракту Міністерство оборони оцінювало, що інвестиції в бази, куди будуть доставлені літаки, становитимуть від 0,7 до 1,8 мільярда злотих, залежно від місця розташування. У 2022 році Міністерство оборони оголосило, що польські F-35 будуть базуватися в Ласках поблизу Лодзі та Свідвіні в Західній Померанії.

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Міністерство оборони обґрунтувало вибір F-35 тим, що це єдиний доступний на ринку серійний літак зі стелс-можливостями, тобто такий, який важко виявити за допомогою радарів. У міністерстві підкреслили, що F-35 є універсальною бойовою платформою, здатною боротися з цілями в повітрі, на землі і на морі, виконувати розвідувальні місії і вести радіоелектронну боротьбу як у складі національних збройних сил, так і у системі союзників.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що адміністрація Байдена «відкрита» для відправлення в Україну крилатих ракет великої дальності, щоб українські F-16 мали більшу бойову потужність.

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