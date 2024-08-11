Хочуть стати найсильнішою армією: Польща закупила у США сотні ракет класу «повітря-повітря»

Польща через загрозу з боку росії продовжує забезпечувати свою армію насучашнішим озброєнням. Нещодавно країна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про закупівлю кількох сотень ракет класу «повітря-повітря» AIM-120C AMRAAM. Зазначена в контракті вартість становить 855 мільйонів доларів США, повідомило польське Агентство з озброєнь.

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Відомо, що постачання здійснюватиметься в період з 2029 по 2033 роки. Засоби повітряного бою будуть використовуватися бойовими літаками, що стоять на озброєнні ВПС. Точної кількості закуплених ракет не уточнюють, пише видання Deutsche Welle.

Як повідомляють польські ЗМІ, наступного тижня Варшава і Вашингтон підпишуть також угоду про закупівлю 96 бойових вертольотів Apache американського виробництва на суму понад 9 мільярдів доларів. Мета — замінити застарілий вертолітний парк Польщі радянських часів.

Додамо, що польська влада 29 травня підписала зі США контракт на суму 735 млн доларів (близько 690 млн євро) із закупівлі крилатих ракет класу «повітря-земля» AGM-158 JASSM, призначених для винищувачів F-16.

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Крім того, наприкінці червня 2023 року Держдепартамент США схвалив продаж Польщі інтегрованої системи бойового управління протиповітряною і протиракетною обороною на суму в 15 млрд доларів. А вже в жовтні польські солдати розпочали чергування на системах ППО Patriot.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ увійшли до п'ятірки найсильніших армій Європи.

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