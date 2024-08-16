Передача крилатих ракет JASSM: США та Україна працюють над складними деталями

Адміністрація Байдена «відкрита» для відправки в Україну крилатих ракет великої дальності. Це додасть українським F-16 більшої бойової потужності, оскільки Україна прагне отримати подальший імпульс у боротьбі з росією. Готовність Білого дому надати Україні об’єднану ракету «повітря-поверхня» з’явилася в той момент, коли напрочуд успішний наземний прорив Києва глибоко всередині росії триває другий тиждень, що бентежить путіна та змушує його перенаправити війська з поля бою в Україні, пише Politico.

ВІДЕО ДНЯ

За словами одного з чиновників адміністрації Байдена, остаточне рішення щодо відправлення ракет не прийнято, але адміністрація зараз працює над складними деталями. Ці питання включають перевірку передачі чутливих технологій і забезпечення того, щоб українські літаки могли запускати ракету вагою 1090 кг, яка несе боєголовку вагою 453 кг.

Пентагон відмовився коментувати, чи схвалено передачу ракет.

«Ми розглядаємо низку варіантів, щоб задовольнити потреби України в безпековій допомозі, однак у нас немає інформації», — сказав речник Пентагону Джефф Юргенсен.

РЕКЛАМА

Дебати навколо JASSM і бажання адміністрації Байдена вивчити питання щодо її передачі роблять цю ракету останньою в довгій лінії складної зброї, яку колись вважали забороненою для передачі Україні.

Деякі члени Конгресу та політичні опоненти звинуватили адміністрацію Байдена в надто повільних рухах, щоб надати Києву обладнання, необхідне для перемоги у війні. Однак для конфлікту, який триває лише 30 місяців, схвалення F-16, танків Abrams, крилатих ракет і засобів протиповітряної оборони Patriot перетворили те, що було армією радянських часів, на одну з європейських бойових сил.

РЕКЛАМА

Потенційний крок відбувається в останні місяці перебування на посаді президента Джо Байдена, після чого рівень підтримки США Україною стане менш очевидним, якщо колишній президент Дональд Трамп знову займе Білий дім.

Ракети повітряного базування дадуть українським військово-повітряним силам можливості, якими володіють лише кілька інших країн: запуск крилатої ракети на відстань понад 321 км з винищувача четвертого покоління американського виробництва.

РЕКЛАМА

Поки тривають переговори в Білому домі та Пентагоні, представник адміністрації попередив, що потрібно виконати багато роботи, перш ніж ракети справді досягнуть України, включно з тим, щоб переконатися, що наявні в Києві літаки радянських часів і щойно поставлені F-16 можуть запускати такі ракети по цілях на відстані понад 370 км.

Пентагон вже працює з Україною над цими технічними питаннями, повідомили інсайдери.

JASSM, розроблений компанією Lockheed Martin і вперше використаний на початку 2000-х років, використовувався США в бойових діях обмежено, і ним користувалися лише кілька близьких союзників.

Україна вже має ракети як повітряного, так і наземного базування, надані США, Великою Британією та Францією, які можуть досягати майже 321 км від точки запуску, але обмеження на використання ракет по території росії поки що залишаються в силі.

Обмеження, які передбачають, що Україна не може використовувати зброю, надану США, всередині росії, якщо вона не розташована безпосередньо за кордоном і лише для самооборони, розчарували Київ, який неодноразово просив розв’язати руки для удару по російських військах у росії. У будь-якому випадку Україні може бути занадто пізно використовувати наявні ракети для ударів по російських літаках на їхніх базах, оскільки російські військові вивели свої винищувачі за межі радіусу дії цих ракет у травні, за словами чиновника адміністрації.

Раніше повідомлялося, що ворог почав використовувати дрони невстановленого типу.

22

Читайте нас у Facebook