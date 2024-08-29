«Цей тиждень настав»: Григорій Решетнік здивував подробицями зйомок «Холостяка»

Зараз тривають зйомки тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк». Нагадаємо, головний герой — ветеран війни, що втратив обидві ноги на фронті, Олександр Будько. Постійний ведучий проєкту Григорій Решетнік поділився останніми новинами зі зйомок на своїй сторінці у соціальній мережі.

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«Знайомство з батьками — цей тиждень настав, — написав Григорій. — Один з моїх найулюбленіших епізодів на проєкті «Холостяк».

Адже тут неможливо все передбачити та підготуватись на повну — доведеться діяти інтуїтивно, за покликом серця так би мовити".

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Григорій пригадав і історію свого знайомства з батьками дружини Христини. Зізнався, що це трапилось вже через десять днів після їх першого побачення.

«Тоді вирішив не затягувати це питання та днів через 10-ть після першого побачення, познайомився спочатку з мамою майбутньої дружини — пройшов перший етап оглядин, — поділився Григорій. — А за пару тижнів відбулася зустріч і з татом моєї коханої.

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Незважаючи на те, що я був доволі впевнений в собі та своїх намірах — морально готувався дуже сильно. Мені видається, я так нервував, що навіть схуд кілограми на три.

Найголовніший висновок, який я зробив тоді — це щирість твоїх намірів та ставлення до другої половинки. Якщо ти закоханий, маєш далекоглядні плани, нічого не вигадуєш про себе, а розповідаєш як про переваги, так і про свої можливі недоліки — ти обов’язково матимеш шанси на симпатію батьків. Адже саме щирість і відвертість — це запорука успіху під час знайомства".

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Підписники телеведучого здивувалися швидкості його знайомства з батьками дівчини.

«Ого, Григорію! — написали у коментарях. — 10 днів — це вогонь! А ще кажуть, що на „Холостяку“ все надто швидко відбувається».

Раніше переможниця «МастерШефа» заінтригувала участю у романтичному реаліті.

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