«Розкрити всі карти?»: переможниця «МастерШеф» заінтригувала участю у романтичному реаліті

Стартували зйомки першої вечірки 13-го сезону романтичного реаліті «Холостяк». Про це повідомив його ведучий Григорій Решетнік, розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі світлину, на який він у вишуканому костюмі стоїть поруч з головним героєм — ветераном війни Олександром Будько. Фото підписано дуже коротко: «3… 2… 1… Ну, ви зрозуміли».

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, вперше за історію реаліті імʼя головного героя проєкту стало відомим ще на початку кастингу дівчат. Олександр Будько з позивним «Терен» втратив на війні обидві ноги. Сьогодні він продовжує активно займатися просвітницькою діяльністю.

Відомо, що на кастинг «Холостяка» подано рекордну кількість заявок від дівчат. Серед них, можливо, буде й переможниця кулінарного шоу «МастерШеф"-13 Аліна Бурик. Дівчина не приховує своєї симпатії до нового Холостяка й зізнається, що мріє познайомитися з ним особисто.

РЕКЛАМА

— Я була підписана на Олександра ще до того, як він став Холостяком, купувала його книгу, читала, захоплювалась, спостерігала за ним, — зізналась Аліна у проєкті «Аліна Доротюк. На часі». — Як на мене, він просто надзвичайна людина. Впевнена, на «Холостяк» більшість йде з метою знайти кохання. Тому так, я вірю, що у цьому проєкті реально побудувати стосунки.

Але прямої відповіді на запитання ведучої, чи подала заявку на участь в романтичному реаліті, дівчина уникла, залишивши інтригу: «Отак одразу розкрити всі карти?»

РЕКЛАМА

Нагадаємо, нещодавно зірка шоу «Холостяк» втретє став батьком.

РЕКЛАМА

21

Читайте нас у Facebook