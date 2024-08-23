Офіційно названа дата старту тринадцятого сезону «Холостяка»

Канал СТБ офіційно оголосив про старт нового сезону та назвав проєкти, які вийдуть в ефір. Серед них: «МастерШеф», «Супермама», «ДНК. Свої», «Неймовірна правда про зірок» та «Холостяк». Прем'єра чотирнадцятого сезону «МастерШеф» відбудеться на День незалежності. Відомо, що продюсери повернули масштабні виїзні конкурси, а головним концептом сезону залишаться українські страви та локальні продукти.

ВІДЕО ДНЯ

Незмінним залишиться ведучий шоу «Супермама» — восьмий сезон проєкту вестиме Дмитро Карпачов. Вперше в проєкті візьме участь донька учасниці минулого сезону.

Проєкт «ДНК. Свої» виходить вже четвертий сезон з ведучою Тетяною Висоцькою. На очах у глядачів стануться довгоочікувані зустрічі, які здійснилися завдяки команді проєкту. Відомо, що зйомки історій досі тривають.

Ведучими шоу «Неймовірна правда про зірок» залишаються Надія Матвєєва та Григорій Решетник. Решетник також зʼявиться у ролі ведучого популярного романтичного реаліті «Холостяк». Вперше офіційно було підтверджено, що проєкт вийде восени.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, головним героєм сезону став 28-річний ветеран війни Олександр Будько («Терен»).

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» суддя «МастерШеф» розповів про виклики під час великої війни.

РЕКЛАМА

44

Читайте нас у Facebook