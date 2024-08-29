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Від однієї до трьох черг протягом доби: у ДТЕК розповіли, як відключатимуть українцям світло 30 серпня

19:44 29 серпня 2024
ДТЕК

В Україні після нещодавнього масштабного обстрілу спостерігається складна ситуація в енергетиці і застосовуються стабілізаційні обмеження споживання електроенергії. В компанії ДТЕК оприлюднили графіки відключень на 30 серпня.

«Згідно з інформацією від Укренерго завтра будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби», — йдеться у повідомленні.

Обсяги відключень:

00:00 — 06:00 — одна черга
06:00 — 09:00 — дві черги
09:00 — 14:00 — одна черга
14:00 — 18:00 — дві черги
18:00 — 21:00 — три черги
21:00 — 24:00 — дві черги

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Що означає кількість черг, які обмежують одночасно?

• Якщо обмежують лише 1 чергу відключень, то це означає, що світла у споживачів може не бути до 4 годин на добу.
• Якщо одночасно обмежують 2 черги відключень — 8 годин на добу.
• 3 черги відключень — 12 годин на добу.
• 4 черги відключень — понад 12 годин, а також вимкнення у світло-сірих зонах графіків.
• Якщо обмежують 5 або 6 черг одномоментно, то це означає, що почалися екстрені відключення світла і графіки не працюють.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як швидко охолодити кімнату перед сном, якщо відключили світло.

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