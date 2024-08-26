Ракетний терор: що відбувається у столиці та Україні

Масований ракетний обстріл території України, який ворог розпочав зранку 26 серпня, призвів до екстрених відключень електроенергії. Про це повідомили в компанії «ДТЕК».

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Згідно з оприлюдненим повідомленням, розпорядження про відключення надали в диспетчерській компанії «Укренерго».

«Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, — не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців», — заявили у ДТЕК.

Через знеструмлення у частині будинків на правому березі Києва відсутнє і водопостачання, повідомив мер Віталій Кличко.

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Наразі відомо, що подібні проблеми існують також у Одессі, Миколаєві, Житомирі та на Дніпропетровщині.

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«Ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині. Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням», — констатував очільник Львівської ОДА Максим Козицький.

Обстріл вплинув і на розклад руху залізниці — через декілька знеструмлень по різних регіонах було виведено на маршрути резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух.

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«Приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки, енергетики вже працюють на місцях. City Express у Києві та Дніпрі — за графіком», — йдеться у повідомленні залізничників.

А в Києві змін зазнав розклад руху поїздів метрополітену. Так, поїзди метро курсують «червоною» лінією від станції «Академмістечко» до станції «Театральна», а станції метро «Арсенальна» та «Хрещатик» працюють лише в режимі укриття. На «зеленій» лінії станція «Видубичі» працює в режимі укриття через суттєве збільшення людей.

Нагадаємо, що поки ворог обстрілює Україну, війна ведеться на його території — рейд ЗСУ в Курській області підриває російські фронти.

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