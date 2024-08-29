«Кривбас» пропустив три голи за три хвилини на полі «Бетиса» і припинив виступи в єврокубках: відеоогляд матчу

У четвер, 29 серпня, криворізький «Кривбас», який поступився іспанському «Бетису» в домашній зустрічі (0:2), зіграв проти підопічних Мануеля Пеллегріні на стадіоні «Беніто Вільямарін» у Севільї поєдинок у відповідь раунду плей-оф і, на жаль, вилетів із єврокубків.

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Ліга конференцій. Раунд плей-оф кваліфікації. Матч-відповідь

«Бетис» (Севілья, Іспанія) — «Кривбас» (Кривий Ріг, Україна) — 3:0

«Кривбас»: Кліщук, Стецьков, Романчук, Бандейра (Понедєльнік, 46), Дібанго, Бізімана, Вакулко (Хомченовський, 71), Луньов (Микитишин, 59), Драмбаєв, Кузик (Поє, 46), Кожушко (Соса, 59).

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Голи: Руїбаль (40), Еззальзулі (41, 43).

Перший матч — 2:0.

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Після осічки в першій зустрічі з іспанцями «Кривбас» встиг непогано заробити, продавши за 700 тисяч євро чеській «Вікторії» форварда Прінса Аду, який свого часу дістався криворіжцям безплатно. При цьому дорога до Севільї була для бронзового призера чемпіонату України дуже виснажливою. Добиралися аж дві доби.

Шансів пройти міцний «Бетіс» у підопічних Юрія Вернидуба, чого гріха таїти, практично не було. А от не вдарити обличчям у багнюку треба було.

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І у першому таймі «Кривбас», попри перевагу іспанців у володінні м'ячем, виглядав гідно. Ба більше, на 13-й хвилині Бандейра мав виводити «Кривбас» уперед, але з кількох метрів зарядив у штангу.

На жаль, закінчення першого тайму стало для гостей з України справжньою катастрофою. Гравці «Кривбаса» примудрилися за три хвилини пропустити три (!) м'ячі — 3:0.

Після перерви уболівальники голів більше не побачили. «Бетису», що тримав у голові майбутній матч з «Реалом», вистачило трьох взяттів воріт перед самою перервою.

Таким чином, команда Юрія Вернидуба після вильоту з Ліги Європи від чеської «Вікторії» та фіаско у дуелі з іспанцями завершила єврокубковий сезон, а ось «Бетис» за підсумками жеребкування 30 серпня (початок о 15:30) дізнається своїх суперників у груповому турнірі Ліги конференцій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» дізнався своїх суперників в оновленій Лізі чемпіонів.

Фото ФК «Кривбас»

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