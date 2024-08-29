«Шахтар» дізнався суперників в оновленій Лізі чемпіонів: підсумки жеребкування в Монако

У четвер, 29 серпня, у Монако відбулося жеребкування основного турніру Ліги чемпіонів, до якого не змогло пробитися київське «Динамо» .

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Своїх опонентів дізнався чемпіон України «Шахтар», який потрапив до другого «кошика», а також ще 35 клубів. У тому числі «Арсенал» Олександра Зінченка, «Реал» Андрія Луніна, «Бенфіка» Анатолія Трубіна та «Жирона» Віктора Циганкова.

Команда Маріно Пушича зіграє з німецькими «Баварією» (вдома) та «Боруссією» з Дортмунда (в гостях), італійською «Аталантою» (вдома), англійським «Арсеналом» (в гостях), швейцарським «Янг Бойз» (вдома), голландським ПСВ «Ейндховен» (на виїзді), французським «Брестом» (вдома) та італійською «Болоньєю» (на виїзді).

Суперниками «Арсенала» стали: «ПСЖ», «Інтер», «Шахтар», «Аталанта», «Динамо» (Загреб), «Спортинг», «Монако», «Жирона».

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«Реал» зіграє з: «Боруссією» Д., «Ліверпулем», «Міланом», «Аталантою», «Зальцбургом» «Ліллем», «Штутгартом» та «Брестом».

Опонентами «Бенфіки» виступатимуть: «Барселона», «Баварія», «Атлетико», «Ювентус», «Фейєноорд», «Црвена Звезда», «Болонья» «Монако».

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«Жирона» в основному раунді зіграє: з «Ліверпулем», «ПСЖ», «Арсеналом», «Міланом», «Фейєноордом», ПСВ «Ейндховен», «Слованом» та «Штурмом».

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Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено форматом єдиної ліги (вестиметься єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 будинки та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Інші 12 команд завершать виступи в єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Дати проведення матчів: 1-й тур — 17--19 вересня 2024 року, 2-й тур — 1--2 жовтня 2024 року, 3-й тур — 22--23 жовтня 2024 року, 4-й тур: 5--6 листопада 2024 року, 5-й тур — 26−27 листопада 2024 року, 6-й тур — 10−11 грудня 2024 року, 7-й тур — 21−22 січня 2025 року, 8-й тур — 29 січня 2025 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» сенсаційно програв в УПЛ «Олександрії».

Фото uefa.com

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