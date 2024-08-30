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Прикривався посадою лісника й шпигував за оборонцями міста: у Харкові затримали агента російського гру

13:11 30 серпня 2024
затримання

У Харкові затримали чергового зрадника. Працівник місцевого лісництва, який шпигував за українськими оборонцями обласного центру, виявився агентом військової розвідки рф.

За даними СБУ, для збирання розвідданих фігурант під виглядом робочих об’їздів території державного лісгоспу фіксував локації підрозділів ЗСУ.

Фахівці спецслужби задокументували, як під час розвідувальних вилазок він приховано стежив за блокпостами та укріпрайонами українських захисників.

Окрім координат військових об’єктів, зрадник додатково намагався встановити там орієнтовну кількість особового складу та види озброєнь.

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Отримані відомості зловмисник наносив на гугл-карти для підготовки «звіту» російській спецслужбі.

Як встановило розслідування, агент комунікував з окупантами через свого знайомого, який на початку повномасштабної війни виїхав до росії та пішов на співпрацю з рф.

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Діяльність «зв'язкового» координував кадровий співробітник головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру).

Для комунікації з агентом використовували анонімний чат у популярному месенджері.

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Під час обшуку у «лісника» вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями на Одещині затримали російського агента, який готував російські удари по обласному центру.

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