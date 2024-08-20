Готував нові удари рф по Одещині: СБУ затримала чергового агента фсб

Служба безпеки затримала в Одеській області ще одного агента фсб, який коригував ракетно-дронові удари рф по одному з портових міст регіону.

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За даними спецслужби, насамперед рашисти намагалися отримати координати базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби.

Також окупанти сподівалися одержати локації вогневих позицій ППО, яка обороняє повітряний простір південного регіону.

Для виконання цього завдання фсб залучила свого агента. Ним виявився 39-річний фельдшер місцевої станції екстреної медичної допомоги.

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У поле зору спецслужби рф чоловік потрапив ще у квітні цього року, коли публікував антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах країни-агресора.

За вказівкою окупантів зрадник збирав розвідувальну інформацію у ході поїздок по прибережній території, зокрема під час викликів «швидкої».

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Отримані відомості зрадник відображав на гугл-карті, а потім відправляв скриншоти своєму куратору з фсб.

Служба безпеки задокументувала злочинні дії російського агента і затримала його.

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Під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, які він використовував для комунікації з фсб.

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Днями у Херсоні СБУ затримала агентів фсб, які готували ракетно-дронові удари по локаціях ЗСУ.

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