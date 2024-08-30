«Деякі кішки вважаються „грошовими“. Можливо, саме така і у вас?» — колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк

Домашні улюбленці — одна із улюблених тем у мистецтві. Хтось віддає перевагу котам, а хтось — собакам. У кожного свої пріоритети.

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«Коти — істоти загадкові, як легенди і сказання», — писав відомий письменник Вальтер Скотт. А Чарльз Діккенс вважав, що немає кращого подарунка, ніж любов кішки.

Сьогодні мова піде про порцелянових котів — статуетки та зображення домашніх улюбленців на тарелях. Можливо, і у вашій оселі є така краса?

В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії вітчизняної порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найколоритніші образи котів, створені українськими митцями-фарфористами.

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«Часом лірична статуетка може розповісти про її власника чи власницю чимало цікавого»

- Є прикмета, що успіх та гроші приносять кішки з забарвленням, у якому три різних відтінки, — розповідає Людмила Карпінська-Романюк. — Таких кішок називають «money cats» («грошові кішки»). Можливо, і ваша кішка «грошова»? Саме така порцелянова кішка «Пушок» у творчому доробку коростенського скульптора Олександра Шевченка. Й якщо у вас на полиці книжкової шафі або робочому столі розмістилася дана статуетка, то удача гарантована.

О. Шевченко. «Дружок» та «Пушок». Коростенський ФЗ. 1998

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— Ніколи навіть не чула про «грошових кішок»…

— А вони існують. Відомий фарфорист Олександр Шевченко відтворив і погляди кішок, і характерні пози. По-своєму розписав майже через чверть століття статуетку «Пушок», створену Олександром Шевченком у 1998 році, львівський художник, лауреат премії імені Катерини Білокур Олександр Опарій. Його роботи прикрашають експозиції Національного музею українського декоративного мистецтва, Харківського та Сумського художніх музеїв, Чорноморського музею образотворчих мистецтв ім. О. Білого.

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У розписі Олександра Опарія декоративна скульптура Олександра Шевченко «Пушок» Коростенський ФЗ. 1998. Львів. 2024.

Останнім часом на піку моди — порцелянова пластика першої половини та середини минулого століття. Статуеткам належить особливе місце. Для когось, можливо, це пережиток минулого, та справжні поціновувачі надають виняткове значення маленьким фігуркам, які відображають інтереси власників, прикрашають приміщення, адже воно було б не таким атмосферним без милих дрібниць. Чимало людей вірять у те, що такі фігурки-талісмани притягують удачу. До речі, навіть у скептично налаштованої людини напевно в родинному обійсті знайдеться парочка подібних композицій. Оздоблювати своє житло фігурками люди почали давно. Вони використовувались для проведення ритуалів та обрядів. Минули століття, а мініатюрні декоративні скульптури, як і раніше, присутні в нашому житті.

Часом лірична статуетка може розказати про її власника чи власницю чимало цікавого. От, сучасна дівчина обставить квартиру за останнім словом моди — у світлих тонах з мінімалістичними меблями та інноваційною технікою, а її романтичну натуру видаватиме колекція порцелянових пташечок чи метеликів. Прагматичний бізнесмен із зібранням порцелянових квітів у своєму кабінеті вірогідно насправді є душевною людиною. Особлива категорія поціновувачів краси — колекціонери, для яких мала пластика — предмет гордості та справа життя.

«У домашніх котів під час ходьби хвіст піднятий вертикально, у диких — горизонтально»

— Хто з українських фарфористів створив особливо колоритні образи кішок?

- Це і Михайло Моцак, і Олена Нестерова, і Лара Антонова, і Олександр Шевченко… Пропоную розглянути кілька композицій. Кішки чудово відчувають настрій господарів. Третина власників взагалі вважають, що ці тварини читають думки людей. От сюжетна композиція, створена відомим полонським фарфористом Михайлом Моцаком: кіт-бешкетник ревниво нявчить, оскільки дівчинка, тримаючи в обіймах песика, читає йому книжку. Зверніть увагу на цікаву деталь. У домашніх котів під час ходьби хвіст піднятий вертикально, у диких — горизонтально. Цей факт не пройшов поза уваги автора мініатюрної фігурки «Кіт-бешкетник».

М. Моцак. «Кіт-бешкетник». Полонський ЗХК. 1980-і

— Яка робота з котом у вас улюблена?

- Одна з них створена Ларою Антоновою. Це відома харківська художниця-керамістка, членкиня Національної спілки художників України, лауреатка численних мистецьких премій, у тому числі міжнародних. Її роботи зберігаються у Харківському художньому музеї, Національному музеї-заповіднику гончарства в Опішні, Музеї декоративно-прикладного мистецтва у Києві, Міжнародному музеї кераміки в Чехії… Керамістка любить котиків, які завжди сиділи в її майстерні та надихали на створення робіт. Вона їх завжди підгодовувала. Це не єдина її робота, присвячена котам. Серед відомих творів — сервіз «Киць-Киць». Також фігурку кота можна побачити у дитячому сервізі «Садиба». Про все це вона нещодавно розповідала у інтерв’ю «ФАКТАМ». Робота «Відпочинок удвох» дуже колоритна та викликає чимало позитивних емоцій.

Л. Антонова. «Відпочинок удвох». 2023

«В Австралії та Великій Британії вважають, що чорні кішки приносять удачу»

— У цій композиції є щось дуже сентиментальне та домашнє…

— Ще одна цікава гротескна робота -«Пан Кіт і пані Кішка» зі скульптурної групи «Звірі-люди», створеної фарфористом Олександром Шевченком. Популярність цієї порцелянової парочки була настільки велика, що вона була подарована президентові України Леоніду Кучмі, коли він приїздив на Коростенський фарфоровий завод.

О. Шевченко. "Пан Кіт і пані Кішка". Коростенський ФЗ. 1998

- Колоритна композиція. Хочеться розглядати її у деталях. Нещодавно бачила, що на інтернет-аукціоні така робота сьогодні коштує дуже дорого. Цікаво, що кіт та кішка у ній темно-сірі — майже чорні. А як відомо, з чорним котом пов’язані не зовсім добрі прикмети. Кажуть, якщо чорна кішка перейде дорогу, удачі очікувати не варто. Отож, вважається, що треба усіляко уникати таких ситуацій, а якщо так вже вийшло, змінити свій маршрут.

- А в Австралії та Великій Британії, навпаки, вважають, що чорні кішки приносять удачу. Отож, все, як бачимо, відносно… Проте чимало прикмет все ж варто знати. Наприклад, якщо кіт потягнеться навпроти когось, тому пощастить. Біла кішка, згідно прикмет, завжди віщує удачу. Пухнастики з таким забарвленням були у кількох президентів США.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Раніше колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк розповідала, що у світі все популярнішою стає бірофілія.

Фото у заголовку О. Нестерова. Таріль. Лубни. Живописна артіль «Бабичъ фарфор». 2023

Фото із альбому Людмили Карпінської-Романюк

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