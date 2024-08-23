Кілька років тому мені пощастило спілкуватись з відомим у світі експертом у галузі пива Олівером Доусоном, який завітав до Києва з Канади та провів в одному зі столичних пабів майстер-клас із дегустації свого улюбленого напою. Він організовує ексклюзивні тури куточками землі, де люблять і вміють пити пиво — наприклад, до Чехії, Німеччини, Бельгії…

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Олівер Доусон розповідав, що лише у Бельгії існує близько 600 марок пива, а культура вживання напою у цій країні розвинена настільки, що практично для кожного сорту існує певний келих. Для одних сортів — це високий тюльпаноподібний келих, для інших — кухоль чи низька креманка. Існують навіть спеціальні келихи з кулястою нижньою частиною, які поставити на стіл вдасться лише за наявності спеціальної дерев'яної підставки. І якщо в бельгійському пабі продається сотня сортів пива, то й різновидів пивних келихів має бути не менше сотні! Наливати пиво у Бельгії — ціле мистецтво. Щоб пінна шапка була правильної форми, напій ллють із пляшки тонким струменем, а іноді піну зрізають ножем із прямим лезом.

Серед сортів пива є дивовижні — скажімо, із додаванням насіння коріандру та цедри цитрусових. Є фруктове пиво — вишневе, малинове, смородинове… Цікаве чорне пиво — дуже темне, з кремоподібною піною, сильним смаком солоду і кави. Чорне пиво — легенда та символ Ірландії. Нині його варять і в Чехії, і в Німеччині і навіть в Японії. Незвичайне пиво створюють американські пивовари — з коньячними нотками у смаку.

Скуштувавши українське пиво, канадський експерт був у захваті і сказав, що воно варте уваги поціновувачів у всьому світі.

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Сьогодні ж мова піде про пивні кухлі українських виробників. У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії української порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найгарніші екземпляри.

«Поціновувачі пива знають: щоб насолодитися цим напоєм повною мірою, його необхідно пити зі спеціального кухля»

— Пиво — один із найпопулярніших напоїв у світі, — розповідає Людмила Карпінська-Романюк. — Цей напій розливають у різну тару — від скляних пляшок до великих кегель. Якщо мучить спрага, пиво можна пити прямо з пляшки. Однак справжні поціновувачі знають: щоб насолодитися цим напоєм повною мірою, його необхідно пити зі спеціального кухля. У давнину пиво пили тільки з дерев'яних кухлів, тому що дерево довше зберігає прохолоду. У Франції віддають перевагу скляним келихам. Також у багатьох країнах популярні керамічні та порцелянові кухлі.

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— Читала, що раніше у англійських пабах на ручках керамічних кухлів були розташовані свистки, щоб відвідувач міг попросити та швидко отримати добавку…

— Все невипадково. Зазвичай керамічні та фарфорові кухлі мають форму дещо звуженого до верху циліндра. Завдяки такій формі пиво зберігає свій аромат та смак. Вона не дає перелитися піні на стіл. Часто кухлі мають також спеціальну захисну кришку й товсту ручку, що захищає напій від тепла рук та не дозволяє швидко нагріватися. Таця у наборах призначається для смачних закусок. Це можуть бути м’ясні, рибні, сирні та овочеві делікатеси, раки, крекери. В Україні дуже гарні набори для пива були створені коростенськими художниками Миколою та Валентиною Трегубовими. Їх виставкове барильце «Ой там, на току, на базарі» прикрашене оригінальним композиційним розписом за мотивом відомої української пісні.

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В. та М. Трегубови. Набір для пива «Ой, там на току на базарі». Коростенський ФЗ. 2000

Коростенські вироби мають елегантний дизайн, який робить їх привабливими для колекціонерів та шанувальників антикваріату. Є у цих виробів своя історія. Кожен келих розповідає про час, коли він був створений. У складі набору для пива «Житомирщина» (фото у заголовку — Авт.) порційні кухлі, миска (певно, для раків) та великий кубок для подачі розливного пива. Всі предмети декоровано хмелем. Живопис на предметах наборів можна розглядати годинами.

— Справді.

- У набір «Мисливський» входять, крім таці, великий кубок та два порційних.

В. та М. Трегубови. Кубок від набору для пива «Мисливський». Коростенський ФЗ. 1984

В. та М. Трегубови. Кубок від набору для пива «Мисливський». Коростенський ФЗ. 1984

«Незвичайні келихи для пива — це не просто місткості для напою, а справжні витвори мистецтва»

- Чимало поціновувачів пива мають свій улюблений пивний кухоль, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк.- Деякі — навіть кілька — і обирають їх під настрій і конкретний сорт пива. Порцелянові кухлі для пива випускалися Коростенським, Полонським та іншими фарфоровими заводами. Незвичайні келихи для пива — це не просто місткості для напою, а справжні витвори мистецтва.

В. Дідур. Кухоль для пива «Полонський», малюнок «Раки». Полонський ФЗ. 1994

- Пиво та раки — неперевершений тандем… Це відомо з давніх давен. Особливо смакують раки зі світлим пивом. Це гастрономічна класика. А от поєднувати темне пиво з рибою, за словами експертів, вважається моветоном. Світле гармонує з усіма продуктами, а темне ідеальне у поєднанні з м'ясом на грилі та гострими сирами. Цікаво, що в національній бельгійській кухні пиво прийнято додавати до багатьох страв — до соусів, маринадів, супів, навіть до десертів на кшталт сирних запіканок.

«Бірдекелі — підставки під келих, що запобігають потраплянню крапель напою на стільницю»

— Все це цікаво знати. До речі, пиво — напій, овіяний легендами. Винахідником напою, «пивним королем» та покровителем пивоварів вважається Гамбринус. Я досить не часто балую себе пивом, але зазвичай обираю для напою кухоль «Танок». Він гарний та вишуканий. Такі кухлі — справжня знахідка для колекціонерів.



Микола та Валентина Трегубови. Кухоль «Танок». Коростенський фарфоровий завод

— Знаю, що чимало людей колекціонують пивні кухлі.

— І не тільки кухлі. Колекціонування пивної атрибутики називається бірофілією. Це хобі стає дедалі популярнішим у світі. Нині вибір пива та пивного приладдя став колосальним, що дозволяє справжнім колекціонерам-поціновувачам створювати групи за інтересами, власні блоги, проводити цікаві заходи.

— Що включає пивна атрибутика?

— Це можуть бути пивні кришки, відкривачки, етикетки, бірдекелі — підставки під келих, що запобігають потраплянню крапель пива з келиха на стільницю. Вони зазвичай створені з картону, дерева або пластику. Також колекціонують плакати, значки, футболки з пивною атрибутикою.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Раніше у «ФАКТАХ» колекціонерка порцеляни Людмила Карпінська-Романюк розповідала про про чашки-гіганти вітчизняного виробництва.

Фото у заголовку В. та М. Трегубови. Набір для пива «Житомирщина». Коростенський ФЗ. 1982

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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