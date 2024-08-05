Чи може вишукана чашка для чаю бути місткістю літр? Чимало людей скажуть, що таку навіть складно уявити. Проте українські митці люблять цікаві експерименти.

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Літрова чашка з порцеляни існує! І що цікаво, не у одному дизайні.

Уміння помічати особливе дуже важливе. Адже світ навколо нас дивовижний!

В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця української порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про чашки-гіганти вітчизняного виробництва. До речі, раніше дослідниця розповідала «ФАКТАМ» про чарівність квіткового порцелянового посуду.

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«Чашка „Любава“ стала улюбленою для мільйонів поціновувачів краси»

- Українські митці на фарфорових заводах створювали посуд сучасних форм та малюнків, черпаючи мотиви для розписів у багатому національному фольклорі, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Витончені сервізи та художні вироби з порцеляни мали підвищений попит у покупців. Свого часу новинкою став випуск чайних комплектів, які складалися з блюдця та чашки великих розмірів. Деякі чашки були ємкістю пів літра. А окремі вміщали літр! У випуску таких незвичайних виробів особливо відзначився Полтавський фарфоровий завод. Його подарункові вироби дивовижні!

Блюдця діаметром 22 сантиметри (в той час як зазвичай він -14 сантиметри) та чашки на ніжці місткістю 1 літр й висотою 13 см оформлено витонченим живописом. Коштувала літрова чашка з блюдцем фантастично дорого — 25 карбованців, що на той час було четвертою частиною заробітної плати інженера.



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Подарункова чашка. Полтавський ФЗ. 1970-ті

— Але яка ж краса!

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- Порцеляна в подарунок — нагадування про тонкість почуттів, які потребують дбайливого ставлення, адже слово «порцеляна» асоціюється з тендітністю. Велика чашка з блюдцем точно не залишаться поза увагою, де б вони не стояли — в офісі чи вдома. Надзвичайно гарні чашки «Любава» ємкістю пів літра випускав Полонський фарфоровий завод. Вони йшли у комплекті з блюдцем. Чашка «Любава» стала улюбленою для мільйонів поціновувачів краси. Автор форми чашки на ніжці — фарфорист Микола Козак, а малюнок стилізованої живописні квітки — мальви, берегині української оселі, виконала його дружина, відома мисткиня Зінаїда Олексенко. Набір випускався у різних кольорах.

М. Козак, З. Олексенко. Подарункова чашка з блюдцем «Любава». 500 мл. Полонський ФЗ. 1982

«Вироби львівського студента були представлені на міжнародних виставках у Франції, Греції та Бельгії»

- У 1964 році було введено в експлуатацію нові фарфорові заводи: Полтавський, Сумський, Бориславський, Тернопільський, що дало змогу збільшити випуск продукції та розширити її асортимент, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. — Особливі вироби Полтавського фарфорового заводу. Один із таких комплектів — з літровими чашками та чайником на п’ять літрів — можна побачити у першому в Україні Музеї фарфорових фігур, створеному головним редактором «ФАКТІВ», колекціонером Олександром Швецем.

І. Віцько. Подарунковий набір у складі доливного чайника та чашок. Полтавський фарфоровий завод. Із зібрання Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum

Автор набору — один з надзвичайно талановитих художників-фарфористів України Іван Віцько понад три десятиліття плідно працював на мистецькій ниві. Визнання до митця прийшло, коли він навчався на п’ятому курсі Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва. 1958 року один із сервізів Івана Віцька експонувався на міжнародній виставці у Нью-Йорку. Того ж року вироби львівського студента, уродженця Полтавщини, були представлені на міжнародних виставках у Франції, Греції та Бельгії. Це був тріумф і визнання молодого художника.

Плідна праця, помножена на любов до мистецтва, давала неймовірні результати. Починаючи з 14 років, митець виточував на гончарному крузі зразки посуду, пройшов мистецькі студії у Миргороді, працював на Баранівському порцеляновому заводі. У Львові Іван Віцько навчався у відомих педагогів: Івана Скобала, Івана Севери, Тараса Порожняка. Чимало цінного досвіду додали й літні місяці на Гуцульщині.

І. Віцько. Чашка з блюдцем подарункова «Два кольори». 580 мл. Полтавський ФЗ. 1991

Невмирущий орнамент бачимо на чашці з однойменною назвою пісні «Два кольори», яка облетіла світ та стала улюбленою та рідною для мільйонів наших співвітчизників. Двокольорова палітра — червоне та чорне, традиційний український рослинний орнамент вишитої материнської сорочки, яка на всіх життєвих дорогах супроводжує сина, захищає його та додає сил й наснаги у важкі часи — все це дуже символічно… Поету Дмитру Павличку та композитору Олександру Білашу вдалося у невеличкому за розміром творі вмістити усе життя героя: від того часу, коли він «малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами», до того, коли йому «війнула в очі сивина».

Людмила Карпінська-Романюк: «Витончені сервізи та художні вироби з порцеляни мали підвищений попит у покупців»

«Ботанічний стиль у декорі фарфору дуже популярний»

— Які ще заводи та фарфористи створювали гігантські чашки?

— Особливим колоритом відрізнялись вироби Полонського та Баранівського фарфорових заводів. Справжній «квітковий бум» спостерігався у декорі гігантських чашок, які носили статус подарункових виробів. Вони користувалися величезним успіхом. Дизайни відрізнялися яскравістю та виразністю.

М. Моцак, Т. Шуляк. Бокал «Сіньова». Полонський ЗХК. 1972. 500мл

М. Козак. Кружки. Полонський ФЗ. 1980-ті. 400 мл

Чайні пари у розпису О. Агафонова. Баранівський ФЗ. 1956

Розкішні троянди і скромні ромашки, ніжні братки і фіалки, чудернацькі лілії і загадкові анемони, вишукані мальви та маки прикрашали вироби різних заводів.

І. Величко. Чайна пара «Мальви». Баранівський ФЗ. 1970-ті

Квіти на фарфорі зображували з давніх-давен. Традиція представляти їх у якомога достовірнішому вигляді зародилася у Китаї. Саме звідти, з батьківщини порцеляни, привозили до Європи вироби, які можна було використовувати як посібники з ботаніки, настільки реалістично та деталізовано були зображені зразки китайської флори. Такий стиль почали називати ботанічним. І сьогодні він дуже популярний у декоруванні фарфорового посуду та ваз у багатьох країнах світу. Відтворити квітку як справжню — задача не з легких. Але справжні митці ставлять перед собою складні цілі і досягають їх.

— Яка чашка-гігант ваша улюблена та чому?

- Це чайний набір «Любава», про який я згадувала вище. Моя улюблена кобальтова чашка з квіткою. Люблю з неї пити трав’яний чай, а в спеку — холодну джерельну воду. Придбала цю чайну пару на заводі. У продажу в магазинах такі чашки ніколи не бачила. Сьогодні чашки-гіганти продаються на аукціонах, проте ціни іноді фантастичні.

М. Козак, З. Олексенко. Подарункова чашка з блюдцем «Любава». 500. Полонський ФЗ. 1982

Раніше у «ФАКТАХ» художниця-фарфористка Олена Жернова розповідала, що розписані сервізи на дві персони вона назвала сервізами для закоханих.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

На фото у заголовку подарункова чашка з блюдцем. Полтавський ФЗ. 1970-ті

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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