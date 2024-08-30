Заяви щодо пріоритетності вітчизняних виробників неодноразово звучали від очільників Мінстратегпрому та Міноборони. Втім, на фоні позитивних звітів можновладців, поза увагою залишається реальна ситуація з фінансуванням оборонного сектору, яка на сьогодні є доволі непростою та може призвести до серйозних негативних наслідків як для самого ВПК, так і, що головне, для обороноздатості країни.

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Про це пише гендиректор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас в своїй колонці на «УП».

«Довготермінові (трирічні) контракти, про які так багато говорилося на всіх рівнях і які дійсно потрібні виробникам. Станом на сьогодні жоден з укладених трирічних контрактів не профінансовано. Фактично, ці документи в нинішніх умовах — не більше, ніж листок паперу, бо всі вони укладені без взяття фінансових зобов'язань. Згідно чинного законодавства, фінансові зобов’язання неможливо взяти на 2−3 роки, а лиш в межах чинного бюджету», — вказує Бельбас.

Також гендиректор «Української бронетехніки» пише про інші проблеми, які виникають у вітчизняних виробників військової техніки. Так, за його словами, «міною сповільненої дії» є неможливість отримання постачальницької винагороди чи прибутку виробника до повного виконання контракту — в умовах відсутності експорту це призводить не тільки до стагнації діючих великих підприємств (насамперед приватних), а й до вибивання малих виробників з інноваційними продуктами, які фінансуються власними оборотними коштами.

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