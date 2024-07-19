«Інвестувати в такі локації дуже ризиковано»: Бельбас про відкритий доступ до даних оборонних підприємств

Відкритий доступ до даних про оборонні підприємства гальмуватиме прихід на український ринок західних компаній.

Про це заявив генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас у інтерв'ю «Суспільне. Новини».

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На його думку, в нинішніх обставинах західні компанії в Україні приходитимуть «важче», оскільки інвестувати у відкриті локації дуже ризиковано.

«Закриття даних про підприємства оборонки — це дуже складне питання, для вирішення якого потрібен комплексний підхід. Ми, як демократія, маємо доволі відкриту звітність, і це, насправді, важливо. Ми розуміємо, що закриття реєстрів може призвести до зниження громадського контролю за процесами, які відбуваються в оборонній галузі. Але фізичне знищення оборонних підприємств буде мати вкрай негативні наслідки для фронту», — заявив Бельбас.

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За його словами, українські виробники зброї та військової техніки неодноразово зверталися до різноманітних державних органів та служб щодо вирішення проблеми закриття даних про підприємства оборонного сектору, але на даний момент питання не вирішено.

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Раніше в «Українській бронетехніці» назвали умову для збільшення виробництва оборонної продукції в рази.

Додамо, що нещодавно підприємство поставило першу партію машин «Новатор-2» із РЕБ для Нацгвардії .

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