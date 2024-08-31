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«Виробникам озброєння заморожують значні обігові кошти через курс валют», — гендиректор «Української бронетехніки» Бельбас

11:54 31 серпня 2024
Владислав Бельбас

На фоні бюджетного дефіциту Кабінет міністрів заклав «міну сповільненої дії», яка от-от вибухне, під оборонну галузь. Чергові зміни нормативної бази стосовно виплати постачальницької винагороди фактично створили умови, коли проблеми дефіциту бюджетних коштів в розрахунках з постачальниками та виробниками озброєння та військової техніки перекладаються урядом саме на плечі виробників. Про проблеми фінансування оборонки пише керівник великого виробника озброєнь Володимир Бельбас.

«У зв’язку з різким ростом курсу іноземної валюти, підприємства стикаються з тим, що розрахункова вартість за контрактом суттєво відрізняється від реальної. Розрахунок вартості виробів за контрактом кілька місяців тому зроблено на одним курсом, скажімо 42 гривні за євро, в на сьогодні євро вже 46 гривень», — розповів гендиректор «Української бронетехніки» — виробника бронемашин, мінометів та боєприпасів.

Таким чином, за його словами, заморожується десятки мільйонів обігових коштів, які мали б піти на розвиток.

Також Бельбас вказує й на відсутність довготривалого планування.

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«Тема довготривалих контрактів для оборонки — це лиш піар. Станом на сьогодні нема жодних ознак, що хтось збирається запускати цей механізм. Адже для того, щоб довготривалі контракти запрацювали, необхідно вносити зміни в законодавство та нормативні акти. Ці зміни зараз навіть не обговорюються», — наголосив виробник й додав, що станом на сьогодні жоден з укладених трирічних контрактів не профінансовано.

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