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Не поспішайте викидати річ: як видалити суперклей з одягу чи взуття

15:34 31 серпня 2024
Одяг

Часто один необережний рух під час роботи з суперклеєм може призвести до того, що улюблений елемент гардеробу здається безнадійно зіпсованим. Головне в цьому питанні — діяти без зволікань, пише Woman24.

Поки мітка від клею свіжа, виперіть одяг у гарячій воді — зробити це можна як вручну, так і скориставшись допомогою пральної машинки.

Після цього кроку можна спробувати видалити пляму механічним шляхом.

Покладіть виріб на рівну горизонтальну поверхню і спробуйте видалити великі шматки клею ножем, скребком або ложкою.

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Наступне, що вам належить зробити, — протерти місце, на яке потрапив клей, ватним диском або клаптиком тканини, змоченим в ацетоні, рідині для зняття лаку або димексиду.

Перед цим рекомендується перевірити реакцію тканини на засіб на ділянці, малопомітній для очей.

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Якщо ж крапля клею опинилася на черевиках, спробуйте прибрати його з взуття, зануривши ватний диск в рідину для зняття лаку або димексид і протерши пляму.

Раніше «ФАКТИ» писали, як господині використовують клей при пранні.

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