Не поспішайте викидати річ: як видалити суперклей з одягу чи взуття
Часто один необережний рух під час роботи з суперклеєм може призвести до того, що улюблений елемент гардеробу здається безнадійно зіпсованим. Головне в цьому питанні — діяти без зволікань, пише Woman24.
Поки мітка від клею свіжа, виперіть одяг у гарячій воді — зробити це можна як вручну, так і скориставшись допомогою пральної машинки.
Після цього кроку можна спробувати видалити пляму механічним шляхом.
Покладіть виріб на рівну горизонтальну поверхню і спробуйте видалити великі шматки клею ножем, скребком або ложкою.
Наступне, що вам належить зробити, — протерти місце, на яке потрапив клей, ватним диском або клаптиком тканини, змоченим в ацетоні, рідині для зняття лаку або димексиду.
Перед цим рекомендується перевірити реакцію тканини на засіб на ділянці, малопомітній для очей.
Якщо ж крапля клею опинилася на черевиках, спробуйте прибрати його з взуття, зануривши ватний диск в рідину для зняття лаку або димексид і протерши пляму.
Раніше «ФАКТИ» писали, як господині використовують клей при пранні.82
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