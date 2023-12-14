Дешевий і простий трюк виводить плями з одягу за лічені хвилини

Ви спізнюєтеся, поспіхом допиваєте останній ковток кави, і тут трапляється неймовірне — ви проливаєте каву на білу сорочку, чи светр, топ, сукню, чи що там на вас одягнене. Мало того, що ви ще більше затримуєтесь, бо вам потрібно переодягнутися в сухий (і чистий) одяг, так ще й, що ще гірше, ви майже напевно зіткнетеся з проблемою виведення плями без жодних гарантій на успіх.

РЕКЛАМА

Звичайно, ви можете витратити гроші на спеціальний засіб для виведення плям, проте стає моторошно від думки про те, що ви витратите стільки грошей на це, особливо коли фінанси обмежені.

Проте ведуча програми This Morning на британському телеканалі ITV Антея Тернер поділилася деякими порадами та підказками для вирішення повсякденних завдань, і одна з них привернула увагу багатьох.

Плями від кави, чаю, макіяжу, чорнила, трави чи чогось іншого, що зіпсувало вашу улюблену сорочку чи штани, — це просто жах. Але є блискучий і неймовірно дешевий спосіб зробити ваш одяг таким же білим, як і в день, коли ви його купили. І цей секрет насправді можна знайти на кухні.

Читайте також: Врятуйте свій одяг від жирних плям за допомогою цих порад РЕКЛАМА

Харчова сода є майже чудодійною зброєю у боротьбі зі стійкими плямами. Потрібно приготувати суміш з харчової соди та води, яка за консистенцією нагадує своєрідний клей. Ви берете трохи цієї суміші і наносите на пляму, залишаючи її на деякий час.

Після цього закидаєте забруднений одяг у пральну машину, і більшість плям можна вивести за допомогою звичайного прання при температурі 40 градусів. Однак в деяких випадках може знадобитися 60 градусів. Й пляма зникне за допомогою цієї маленької хитрості!

РЕКЛАМА

Суміш можна використовувати на небілому одязі, і вона не потьмяніє.

Нагадаємо, як вивести плями від трави. А також дізнайтеся, навіщо господині змішують пральний порошок з цукром.

РЕКЛАМА

476

Читайте нас у Facebook та Instagram