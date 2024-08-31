40.91 / 41.44 45.33 / 46.00
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

росія формує добровольчі сили: у розвідці назвали причину

11:19 1 вересня 2024
наступ на Курськ

За даними британської розвідки, росія формує добровольчі сили в Курській області для захисту від наступу України, який мав шокуючий вплив на росіян. Набраним солдатам обіцяють, що вони будуть розгорнуті на території Курщини лише в рамках шестимісячного контракту, повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на розвідувальну інформацію.

«Йдеться про так звані сили бойового резерву „Барс“. Створення підрозділу „Барс-Курськ“ майже напевно є російською відповіддю на українське вторгнення в Курську область росії», — заявили у Лондоні.

Однак малоймовірно, що новий підрозділ буде розгорнутий і готовий до дій протягом наступного місяця. На думку експертів, розгортання може свідчити про те, що росіяни хочуть вивести якомога менше своїх регулярних військ з України, щоб відбивати напад.

За прогнозами аналітиків, у путіна є два варіанти захисту Курська, але обидва провальні.

РЕКЛАМА

Раніше генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005−2010 рр.) Микола Маломуж розповів про стратегічні наслідки курської операції для рф.

РЕКЛАМА

19

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Великі зміни у Коней та маленькі проблеми у Тигрів: східний гороскоп на тиждень 2 — 8 вересня

Гривні

Пенсії, субсидії, тарифи: що зміниться для українців з 1 вересня

скранч

Модний аксесуар — скранч: ідеальний елемент стилю у День знань

карти

Левам — «Імператриця», Тельцям — «Правосуддя», Скорпіонам — «Світ»: Таро-прогноз на 1 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту