росія формує добровольчі сили: у розвідці назвали причину

За даними британської розвідки, росія формує добровольчі сили в Курській області для захисту від наступу України, який мав шокуючий вплив на росіян. Набраним солдатам обіцяють, що вони будуть розгорнуті на території Курщини лише в рамках шестимісячного контракту, повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на розвідувальну інформацію.

ВІДЕО ДНЯ

«Йдеться про так звані сили бойового резерву „Барс“. Створення підрозділу „Барс-Курськ“ майже напевно є російською відповіддю на українське вторгнення в Курську область росії», — заявили у Лондоні.

Однак малоймовірно, що новий підрозділ буде розгорнутий і готовий до дій протягом наступного місяця. На думку експертів, розгортання може свідчити про те, що росіяни хочуть вивести якомога менше своїх регулярних військ з України, щоб відбивати напад.

За прогнозами аналітиків, у путіна є два варіанти захисту Курська, але обидва провальні.

РЕКЛАМА

Раніше генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005−2010 рр.) Микола Маломуж розповів про стратегічні наслідки курської операції для рф.

РЕКЛАМА

19

Читайте нас у Facebook