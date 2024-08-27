«Це повний провал стратегії путіна»: генерал про операцію ЗСУ на Курщині

путін наказав не знімати війська з Покровського напрямку на Донеччині, бо думає, що його армія досягне там успіху. Він вирішив, що Курськ зачекає, але прорахувався. Так вважає генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005−2010 рр.) Микола Маломуж.

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«путін вважає, що вони зможуть локалізувати ситуацію десь на підходах до Курської АЕС, за 40−50 км до Курська. Поступово знімає війська з різних точок — з глибини росії, і ті, які мають йти як резерви на Донецький та Запорізький напрямки, з Харківського напрямку, з Херсонського. путін намагається щось створити для протидії, але не виходить, бо недооцінив ситуацію, — вважає Маломуж. - Він не зміг показати, що він захищатиме росію, як він казав, кожну п’ядь. Йде широкомасштабна військова операція. путін тут програє поки що у військовому плані, у військово-політичному та, відповідно, в іміджевому».

Він додав, що невичерпних ресурсів росія не має, це великий міф. Курська ж операція має стратегічні наслідки.

«Це повний провал стратегії путіна, особистих обіцянок, їхніх збройних сил, спецслужб, які мають все це передбачити. Вони прорахувалися стратегічно, ми їх переграли. Допоки в одних місцях вони ще концентрують війська, на кшталт Покровського напрямку, в інших вони не мають елементарних систем захисту. Нова стратегія передбачає не лише тримати позицію на Курському напрямку, скільки можемо, зміцнивши позиції, а й готувати інші удари… Де немає укріпрайонів, де немає підготовлених позицій, де ворог не очікує», — додав Маломуж.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у росії назвали болючу для путіна точку у Курській операції, яка змусить диктатора змінити підхід.

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