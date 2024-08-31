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Спорт

Український чемпіон світу загинув на війні у 28 років (фото)

17:15 31 серпня 2024
Роман Головатюк

Ще один український спортсмен поповнив сайт-реквієм «Ангели спорту». На війні з російськими окупантами загинув знаменитий український спортсмен, чемпіон світу, віцечемпіон Всесвітніх ігор із кікбоксингу Роман Головатюк, повідомляє пресслужба Кам'янець-Подільської міськради. Раніше 11-разового чемпіона світу з кікбоксингу вбила російська міна.

«Голосно заявив про себе на всю Україну та за її межами у 22-річному віці, коли завоював медаль на Х Всесвітніх іграх у Польщі 2017 року. І після цього він продовжив визначну спортивну кар'єру: ОМС з кікбоксингу WAKO, фіналіст Всесвітніх ігор, чемпіон світу, багаторазовий володар Кубків світу та Європи, багаторазовий чемпіон України. Славний атлет, справжній українець, воїн та герой», — зазначили у Спортивному комітеті України.

Додамо, що заслужений майстер спорту Роман Головатюк перервав свою яскраву спортивну кар'єру та з перших днів повномасштабного вторгнення росії пішов на фронт. Вічна слава Герою…

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу загинув на війні з росією.

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