Терористи обстріляли Дніпропетровщину, а невідомі дрони атакували НПЗ у москві

В ніч на неділю, 1 вересня, російські війська атакували мирні міста і села Нікопольського району Дніпропетровської області.

При обстрілах терористи застосовували РСЗВ «Град», важку артилерію і дрони-камікадзе, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За його словами, ворог цілив по будинках у районному центрі, а також Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Через обстріли постраждали двоє людей. 72-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 66 років госпіталізований. Стан середньої тяжкості.

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В районі пошкоджена інфраструктура — промислове підприємство, АЗС, магазин, будівля, що не експлуатується.

Виникло дві пожежі, які вже загасили.

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Побиті чотири багатоповерхівки, близько десятка приватних осель, шість господарських споруд, ще одна — знищена.

Потрощена легкова автівка, парник, пошкоджена лінія електропередач.

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Цієї ж ночі російську столицю атакували невідомі безпілотники, передають російські Телеграм-канали. Влада міста повідомила про збиті дрони, один з них був «перехоплений» у районі московського нафтопереробного заводу.

Загалом, за словами мера москви собяніна, ппо рф збила 9 дронів, що летіли на столицю. Пошкоджень та постраждалих, за словами Собяніна, немає, як і загрози роботі НПЗ.

Водночас місцеві мешканці діляться кадрами факелу, що горить, на НПЗ у Капотні, який сьогодні намагалися атакувати БПЛА, пише Astra. Такий «стовп вогню» в московському районі Капотня жителі бачили раніше. Однак сьогодні, після атаки БПЛА, нібито «смолоскип горить сильніше», стверджують місцеві жителі.

Пізніше з'явилася інформація про пожежі на конденсаційних електростанціях: Конаківській — у тверській області та каширській — у московській.

Зокрема, у Тверській області пожежа виникла біля місцевої ТЕЦ та біля газорозподільної мережі «Конаково», яка є технологічною частиною магістрального газопроводу «КДМО-Конаково».

Російські Телеграм-канали також пишуть, що українські безпілотники атакували Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську, Курську та Московську області. Про гучні вибухи також повідомляли мешканці Калузької та Орловської областей рф.

Нагадаємо, 23 серпня в російському порту «Кавказ», звідки вирушали кораблі в окупований росією Крим, був знищений пором «Конро Трейдер», завантажений цистернами з пальним. А після 10 днів масштабної пожежі була знищена нафтобаза у Пролетарську Ростовської області рф.

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