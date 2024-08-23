Після удару по порту «Кавказ» роботу Керченської переправи призупинено на невизначений термін (відео)

Російський порт «Кавказ», звідки в окупований росією Крим вирушали пороми, був успішно атакований ЗСУ в травні цього року, а напередодні влучний удар знищив там російський пором «Конро Трейдер», завантажений паливом.

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Окупаційна кримська «влада» заявила, що до ліквідації наслідків удару тимчасово призупинено роботу Керченської переправи. Колишній «міністр транспорту Криму» Анатолій Цуркін направив перевізників, які раніше користувалися поромом, рухатись на півострів через сухопутний коридор.

Про знищений пором відомо, що «Коно Трейдер» був завантажений 30-ма цистернами з паливом і що він — останній діючий залізничний пором, який працював на переправі.

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Російські паблики стверджували, що на борту порому перебувало понад десяток членів екіпажу (різні джерела називають від 15 до 17) і більшість була врятована. Стверджувалося, що по «Конро Трейдер» вдарила українська ракета.

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В Україні офіційно удар по російському порту «Кавказ» певний час не коментували. Очільник Офісу президента Андрій Єрмак хіба що лише викладав на своїй сторінці у соцмережах емодзі зі знищеним судном.

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А вже 23 серпня Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що атаку по залізничному порому, який затонув у порту «Кавказ» краснодарського краю, ВМС здійснили у співпраці з іншими родами військ Сил оборони.

В етері «Радіо Свобода» речник ВМС Дмитро Плетенчук з цього приводу зазначив: «Цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил, насамперед, пально-мастильними матеріалами, але, окрім того, він перевозив, звісно, і озброєння. Тому це — цілком легітимна ціль. І, відповідно, це має зменшити потенціал можливості нашого ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії».

Нагадаємо, що 18 серпня в Ростовській області росії пролунав вибух на нафтобазі в Пролетарську, де спалахнули ємності з паливом. Поступово вогонь охоплював нові ділянки — пожежу не можуть досі загасити.

Фото — скріншот

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