Петля Плутона і можливе завершення війни: Таро-прогноз на тиждень 2−8 вересня

Сьогодні, у передостанній день літа, представники деяких знаків Зодіаку змогли, як і обіцяли карти Таро, здійснити свою мрію і отримати шанс на щастя.

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А про те, як будуть розвиватися події у перший тиждень осені, розповідає видання «Інформатор» з посиланням на розклад, зроблений професійними тарологами.

Також видання зазначає, що 2 вересня планета трансформацій Плутон, який зараз перебуває у знаку Водолія, повернеться до знаку Козерога, щоб 20 листопада цього року повернутися у Водолій і пробути там наступні 20 років. Таку ж «петлю» Плутон востаннє робив 79 років тому, у вересні 1945 року, тоді було завершено Другу світову війну. Тому деякі астрологи вважають, що і цієї осені можуть виникнути передумови до завершення військових протистоянь на геополітичному рівні.

Овен

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На наступному тижні можуть відбутися важливі події. На вас чекає зміцнення ваших позицій на роботі або в бізнесі. Ви отримаєте контроль над ситуацією, ваші повноваження чи навіть влада зростуть. Також ймовірно, що ви будете взаємодіяти з державними органами. Ви можете прийняти важливе рішення, вибрати шлях на досить довгий період, визначитися зі своєю місією, своєю метою. Ви впевнені у собі, у своєму успіху, проте не варто забувати про духовний бік життя і концентруватися лише на матеріальному. В особистих відносинах ви працюватимете над спільним майбутнім, над зміцненням вашого союзу. Проблеми та протиріччя не вирішуватимуться легко, але взаємне бажання бути разом і йти на компроміси допоможе досягти гармонії та довготривалого щастя.

Телець

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Складнощі у робочих чи ділових питаннях можуть викликати жалість до себе, бажання поплакатися комусь у жилетку. Можливо, ви прикладаєте дуже багато зусиль, проте не поки що отримуєте очікуваного результату. Ви надто обтяжені обов'язками, відповідальністю. Однак незабаром складний період завершиться і почнеться біла смуга. Ви зможете усвідомити щось дуже важливе, це допоможе взяти кермування своїм життям у свої руки. Особисті стосунки потішать вас значними подіями, яскравими почуттями. Ви можете стати об'єктом чиєїсь пристрасті, може початися бурхливий роман або новий медовий місяць у шлюбі.

Близнюки

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Ви зможете прийти до спільного рішення, компромісу, припинити суперечки та розбіжності у вашій команді. Однак перед цим доведеться пройти через складнощі у спілкуванні, взаємну критику, інтриги. Можливо, ви дійдете висновку, що проект чи справа, якою ви займаєтеся, потребує занадто багато часу, енергії, ви можете відчути втому, гніт проблем. Імовірні переживання через гроші, фінансову стабільність, виплату кредиту, повернення боргу тощо. У особистих і сімейних відносинах ви будете схильні виявляти впертість, егоїзм, надмірне бажання контролювати партнера. У нових відносинах зараз не час підганяти події, нехай усе йде своєю чергою.

Рак

У розвитку кар'єри вам допоможе мудрість, дипломатичність, уміння ладити з людьми, знаходити емоційний зв'язок. Вам може надати підтримку більш досвідчений колега або друг, ви знайдете заступництво, хтось сприятиме вашому просуванню або вирішенню ваших проблем. Тиждень буде дуже вдалим у плані фінансів, ви отримаєте прибуток, дохід, грошову допомогу. Будете відчувати фінансову стабільність та впевненість у завтрашньому дні. В особистому житті м'яч зараз на вашому боці. У вас з'являться можливості для реалізації своїх бажань, хай то буде нове знайомство чи розвиток відносин із партнером. Настане час діяти: робити перший крок, прямо говорити про свої почуття.

Лев

На роботі можуть відбутися великі та несподівані зміни, щось змінить звичний перебіг речей. Події розвиватимуться швидко, однак вони підуть вам на користь, оскільки у фінансовій сфері очікуються позитивні новини. Це може бути нове джерело доходу, бізнес-ідея. У вас виникне бажання змінити своє життя, вийти на новий рівень. Ви також можете змінити роботу на більш цікаву та прибуткову. У сім'ї чи особистих стосунках — гармонія та злагода, гарні новини про дітей. Можливе виникнення нового почуття, воно не буде бурхливим і всепоглинаючим, скоріше приємним та комфортним.

Діва

Ви займатиметеся підвищенням свого професійного рівня, розширюватимете свої навички. Це можуть бути курси, нова інформація. Зросте ваш авторитет серед колег, можуть з'явитися нові клієнти чи замовлення, цікавіші та прибутковіші проекти. У фінансовій сфері з'являться нові перспективи, ви можете побачити шлях до кращого добробуту. Вас може потягнути на флірт, любовні пригоди. Можливо, ви заведете грайливі стосунки одразу з двома симпатичними особистостями. Ймовірно також вам доведеться шукати баланс між роботою та особистим життям, або налагоджувати стосунки між членами сім'ї.

Терези

Вам доведеться задіяти всі свої здібності, велику енергію, щоб досягти бажаного. Не бійтеся використовувати свого «внутрішнього звіра», проте контролюйте його пориви своїм розумом. Можливі деякі адреналінові ситуації, коли вам потрібно буде «бити або бігти», очевидно в переносному значенні. Будьте готовими постояти за свої інтереси. У фінансовій сфері — благополуччя та захищеність, ви можете отримати очікуваний дохід, ухвалити конкретні рішення для конкретного результату. Якщо ви шукаєте житло для переїзду, покупки чи оренди, ви зможете укласти чудову угоду. У особистих відносинах імовірний обман, нещирість, приховані мотиви. Можливо, і ви щось приховуватимете від партнера.

Скорпіон

Можливі екстремальні ситуації на роботі, коли потрібно терміново вирішувати якусь проблему, відбиватись від перевіряючих, протистояти конкурентам. Хтось може спробувати забрати те, що ви завоювали насилу. Однак ви сильніші та займаєте більш вигідну позицію, а тому маєте всі шанси вийти зі бою переможцем. Ваші фінансові плани поки що знаходяться на зачатковій стадії, потрібно зібрати більше інформації, провести розрахунки, ретельно все обміркувати, перш ніж діяти. Але раціональне зерно у ваших планах є. У особистих відносинах — гармонія та умиротворення, примирення після конфліктів, спокійний період.

Стрілець

У робочих питаннях потрібно керуватися логікою, тверезим розрахунком, виходити з реалій, а не витати у хмарах. Ваші задуми досягли найвищої точки, ви готові втілити їх у життя, однак ви повинні самостійно приймати всі рішення, не дозволяйте іншим думати замість вас. Наступного тижня ви матимете можливість досягти вашої фінансової мети: заробити потрібну суму, здійснити давно заплановану покупку, витратити гроші на задоволення. Сприятливий період для вирішення питань із житлом, майном: переїзду, купівлі чи продажу. Вас можуть турбувати якісь нюанси ваших особистих чи сімейних стосунків. Намагайтеся не зациклюватись на негативі, наші думки формують нашу реальність.

Козеріг

Тиждень важливих новин, пов'язаних із вашою роботою чи професією. Ви можете прийняти рішення, отримати цікаву пропозицію або відбудуться зміни, які дадуть старт новому етапу вашого професійного життя. Ви можете розкрити свій потенціал, цей час для активних дій. Доля може подарувати вам фінансовий виграш, шанс покращити своє матеріальне становище. Простіше кажучи, вам у чомусь пощастить і швидше за все суттєво. В особистому житті можуть відбутися великі зміни, які зруйнують ваші старі стереотипи або уявлення про стосунки, або завершать певний етап і почнуть новий. Це може бути й розрив, і нове доленосне знайомство, і раптовий дзвінок від людини з минулого.

Водолій

У вашій кар'єрі настане період визнання ваших заслуг і вашого досвіду, можливо, очікуване підвищення, збільшення зарплати. Стабільність та успіх у бізнесі, завдяки напрацьованому досвіду та професіоналізму. Це час отримувати дивіденди від прикладених раніше зусиль та праці. А ось у фінансових справах вам доведеться виявити рішучість, сміливо відстоювати свої інтереси. Ви зможете отримати те, що вам належить, але за це потрібно буде боротися. Ви можете прийняти важливе рішення щодо вашого особистого чи сімейного життя. Вам відкриється якась нова інформація, що змінить ваше уявлення про ваші стосунки або про когось із ваших родичів.

Риби

У вас виникне нова ідея щодо вашої професійної діяльності. Або вам запропонують нову роботу, яка буде цікава, відкриє перед вами нові перспективи. Можливо також отримання важливої інформації, яка допоможе вам ухвалити правильне рішення. Ви зможете досягти фінансового результату, до якого йшли: це може бути як банальна виплата зарплати, так і вигідна угода, продаж майна за гарною ціною. В особистому житті можливі прояви ревнощів, стеження за вами в соцмережах, спроби зібрати більше інформації, яку ви вважаєте за краще не афішувати.

А раніше «ФАКТИ» писали, хто зможе у вересні витягти щасливий квиток.

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