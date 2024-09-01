Смерть Лаврова: політолог пояснив, навіщо Кислиця розповсюдив жарт про «сумну конячку», яка «склеїла ласти»

Увечері в суботу, 31 серпня, у мережі почала ширитися інформація про нібито смерть глави міністерства закордонних справ рф Сергія Лаврова, якого не так давно публічно принизили у Пхеньяні. Зауважимо, що наразі це офіційно не підтверджено і не спростовано.

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Натяк на смерть Лаврова побачили в дописі постійного представника України при ООН Сергія Кислиці в соцмережі Х.

«Дехто каже, що він уже відкинув копита, та все ж, за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних», — підписав дипломат фото, на якому зображений лавров.

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Кислиця вжив англійську ідіому «kicked the bucket», яка дорівнює слову померти.

«Для деяких російських воєнних злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі Ландшафт може здатися найпростішим виходом. Навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно, оминаючи чистилище», — додав постпред.

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Політолог Ігор Рейтерович в ефірі Radio NV пояснив, навіщо дипломат робить такі заяви.

«Я не думаю, що це екстравагантні [заяви]. Тут треба розуміти, що у дипломатів, особливо тих, які працюють в Організації об'єднаних націй, робота передбачає максимальну публічність і необхідність привертати увагу до того, що там відбувається. Оскільки для нас це певний майданчик донесення інформації про російсько-українську війну, зокрема донесення інформації про російські воєнні злочини, російських воєнних злочинців, то подібні тексти грають дуже важливу роль. І на них звертають увагу, і вони нагадують світу, що насправді відбувається в Україні після початку широкомасштабного вторгнення росії», — сказав він.

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На думку Рейтеровича, наш представник в ООН вміє додати трошки інтриги. У нього дуже влучні формулювання. І він таким чином нагадує про багато важливих речей, про які ми іноді забуваємо. Особливо, що найголовніше, про це забувають різні інші країни, тому що вони там нещодавно мали сумнівне задоволення слухати, наприклад, того ж лаврова або представників росії, які розказують абсолютні нісенітниці, переставляють все з ніг на голову і займаються відвертою дезінформацією.

Політолог допускає, що, можливо, якась інформація, яка вже відома в дипломатичних колах, поки ще не вийшла назовні. Це, звичайно, змусить багатьох задуматись, пошукати щось про цю «сумну конячку» (так називають Лаврова) і, до речі, побачити всю цю брехню, яку він говорив.

«Подивимося, почекаємо. Я думаю, що якщо щось таке мало місце, воно рано чи пізно вийде назовні, про це почнуть писати, зокрема російські ЗМІ. Але я тут погоджуюся в тому, що хотілося б, звичайно, цих людей насамперед побачити на лаві підсудних; а якщо вже вони дійдуть свого природного якогось кінця, щоб це відбувалося не в красивих будинках, куплених за награбовані і криваві, по суті, гроші, а у в’язницях, де вони будуть доживати свого віку», — резюмував політолог.

Нагадаємо, що росіяни часто самі розпускають чутки про смерть своїх керівників, включаючи путіна. Таким чином вони намагаються допомогти їм уникнути справедливого покарання після війни.

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