«В комі його немає, він ще ходить»: відома мольфарка про стан путіна

Мольфарка Магдалена Мочіовські переконана, що глава кремля хворий. А те, що він досі живий, то це завдяки тому, що користується нетрадиційними методами лікування.

ВІДЕО ДНЯ

«Нетрадиційні методи лікування йому призначають його шамани, до яких він їздить в Сибір. Він це практикує. Є дуже багато нетрадиційних методів, за допомогою яких можна підкріпити організм. І коли його „батарейка“ вже сідає, він летить у Сибір, купається в крові оленів та ще багато іншого. Він підсилює себе і потім йде далі в бій. Але йому ці ресурси вже не будуть допомагати, тому що з кожним разом вони вичерпують себе. Вони закінчуються. В результаті він просто, як свічка, згасне, тому що його час прийде. Він хворий. Це видно по ньому, видно по його енергетиці, видно по його вигляду. Він хворий на онкологію. В комі його немає, він ще ходить. Але те, що він пройшов хіміотерапію, це явно видно по всьому організму. Ми це бачимо як по енергетиці, так і по міміці. Більше того, метастази в організмі його поглинають».

Скільки саме років залишилось путіну, мольфарка не наважилась назвати. На її думку, все тому, що диктатор захищений.

«Так як я передбачаю, це один термін, тобто до року часу він мав би померти. Чи переселять в нього якусь іншу душу, чи замінять його двійником, це вже буде наступним питанням. Ми одразу, якщо він і помре, про це не дізнаємося. Розумієте, в нього мінімум 10 двійників. Якщо він і помре, то царя-батюшку так раптово втрачати ніхто не захоче. Для народу на певний час підкинуть двійника».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що українська астрологиня приголомшила прогнозом: «Ця смерть у росії змінить перебіг війни».

РЕКЛАМА

159

Читайте нас у Facebook