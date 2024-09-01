Моторошна аварія в Кривому Розі: перевернулася фура зі свиньми, у деяких тварин перебиті лапи, вони верещать від болю

В місті Кривий Ріг, яке потерпає від постійних атак рашистів, сталася моторошна аварія — перекинулася фура, яка перевозила понад сотню поросят.

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Аварія трапилася на вулиці Кобилянського, пише місцеве ЗМІ «Перший міський».

Деякі тваринки, на жаль, загинули. Але іншим вдалось вибратись з розтрощеної вантажівки, і вони ходять вулицею.

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На узбіччі лежать трупи загиблих тварин, а ще кілька свинок опинилися в залізному полоні — всередині перевернутої машини.

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За даними Telegram-каналу «СВОЇ. Кривий Ріг», попередньо, госпіталізували двох людей. Представники перевізника виїхали з Дніпра, аби забрати свиней.

«Є поросятка, в яких перебиті ноги, забої та інші травми. Нині небайдужі мешканці надають їм першу допомогу, налили миску воду, аби худобі було не так спекотно», — пишуть в мережі.

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За попередньою інформацією, водій фури в якийсь момент втратив контроль над керуванням. Через отримані травми його та пасажира фури госпіталізували до міської лікарні.

Також нагадаємо про моторошне ДТП в Миколаєві, в якому постраждала вантажівка з двома тоннами заморожених… собак.

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