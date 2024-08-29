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Події

У центрі Миколаєва в ДТП потрапила вантажівка з двома тоннами заморожених… собак

12:46 29 серпня 2024
ДТП

Не є чимось незвичним випадки, коли ДТП чи аварійні ситуації трапляються за участі тварин, які вибігають на дорогу, як це було під Києвом.

А ось в Миколаєві сталася дуже дивна пригода, про яку розповідає novosti-n.org. Напередодні увечорі вантажний автомобіль Renault Master зіткнувся з мінівеном Fiat Doblo, різко змінив траєкторію руху та врізався у стовп.

В кузові вантажівки знаходилися 2,5 тонни заморожених… собачих туш. Кореспондент видання, який побував на місці ДТП, повідомив, що у супроводжуючих документах пунктом призначення була визначена Одеса. Кому і з якою метою призначено цей специфічний вантаж, залишилося невідомим.

Внаслідок ДТП постраждали водій автомобіля Fiat Doblo та пасажир вантажівки.

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Нагадаємо, що нещодавно смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася у Хмельницькій області, де перекинувся автобус із двома десятками дітей. Загинули дванадцятирічна дівчинка та вчителька, яка супроводжувала групу.

Фото «Новин-N»

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