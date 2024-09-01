Унітаз стане чистим і блискучим: що потрібно нананести на стінки «білого друга», щоб прибрати сечовий камінь

Через жорстку воду на стінках унітаза швидко утворюються сечовий камінь і жовтий наліт, впоратися з якими не завжди виходить звичайним йоржиком.

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Втім. Не варто витрачати на чистку санвузла багато сил і часу, адже видалити будь-які забруднення допоможе простий засіб, пише Ukr.Media.

Відмінний ефект покаже склад, що складається з білизни й засобу для миття посуду. Перший компонент зазвичай є рідким, тому він погано затримується на стінках унітаза, проте виправити ситуацію допоможе будь-який гель для посуду.

Змішайте обидва компоненти у співвідношенні 1:1, розмішайте склад і нанесіть його на всі забруднені ділянки санвузла. Скористайтеся йоржиком для утворення піни.

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Залиште санвузол у такому вигляді на 15 хвилин, після чого ще раз пройдіться стінками йоржиком. Варто зазначити, що вам не доведеться драїти поверхні, адже забруднення зникнуть і без цього.

Змийте воду, адже саме тоді ви зможете переконатися у високій ефективності засобу для чищення. На стінках унітаза не залишиться навіть тих вапняних відкладень, які здавалися безнадійними.

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В той же час варто пам'ятати, що під час роботи з білизною слід використовувати маску, адже ця речовина здатна дратувати органи дихання. А після нанесення засобу на стінки тримайте кришку санвузла закритою.

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Також варто пам'ятати про винахід кмітливих господинь, яким треба прочистити унітаз, а вантуза під рукою немає.

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