Як очистити унітаз від жахливого вапняного нальоту та сечового каменю: поради від Clean Master із США

Чищення сантехніки — необхідна, але не дуже приємна справа, особливо для жінок, які мешкають у невеликому (або іноді й у великому) місті, і не бажають мати справу з «підозрілими» чоловіками, що називають себе «сантехніками», які можуть викликати страх навіть своїм зовнішнім виглядом.

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Саме для таких жінок блогерка під ніком «Clean Master» («Майстриня з чистоти») створила сайт, на якому ділиться порадами щодо прибирання в домі та відмивання сантехніки.

«Привіт, я майстриня з клінінгу, — написала вона на своєму сайті, — і покажу вам хитрощі прибирання вдома за допомогою натуральних і дешевих засобів, які є у кожної! Мої відео — це поради, перевірені часом і досвідом!»

На одному з відео майстриня з США (країна вказана на сайті) розповіла, як очистити дуже брудний унітаз. А для доказу, що це просто неймовірний бруд, жінка навіть намагалася «пошкребти» бруд гострим предметом — і без ніякого результату.

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Тому вирішила підійти до справи з «науковим» підходом, і виготовила спеціальний розчин для чищення.

Для цього потрібно розчинити 100 г лимонної кислоти в теплій воді й додати будь-який засіб для миття посуду.

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Все добре перемішати. Вилити суміш в унітаз й залишити на 1−2 години (при необхідності залишити на ніч).



За словами блогерки, результат виходить неймовірний. Сечовий камінь відколюється без особливих зусиль.



«Щоб унітаз був свіжим і чистим, я мию його гелем для прання!» — додала блогерка.

Як бонус майстриня показала спосіб чищення унітаза за допомогою кави. «ФАКТИ» вже писали про нього, тому цьому разу просто опублікуємо відео.

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Також нагадаємо ще про один незвичайний спосіб чищення сантехніки від бруду.

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