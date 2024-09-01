Терористи вдарили по інфраструктурі під Сумами: є поранені

Сьогодні вдень, 1 вересня, ворог завдав авіаційного удару по інфраструктурі Сумської громади. Загалом в районі було зафіксовано 3 вибухи.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

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Також представники влади додали, що, за попередньою інформацією, після російського удару є постраждалі.

«На місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога. Здійснюється ліквідація наслідків ворожої атаки», — заявили в ОВА.

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Водночас адміністрація звернулась до мешканців Сумської області та закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Зазначимо, що вчора, 3 серпня, російські військові ракетою атакували колону зерновозів у Сумському районі. В результаті ворожого удару один водій загинув, ще четверо були поранені. Однак вже сьогодні росіяни вигадали фейк щодо вчорашньої атаки. За версією окупантів, це була військова техніка, яка прямувала у Суджу Курської області.

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Також нагадаємо про інші акти російської агресії проти мирних українців 1 вересня — у Харкові, де після чергового удару КАБами зростає число постраждалих, та у Кураховому, що на Донеччині.

Фото ДСНС

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