Терористи вдарили по інфраструктурі під Сумами: є поранені
Сьогодні вдень, 1 вересня, ворог завдав авіаційного удару по інфраструктурі Сумської громади. Загалом в районі було зафіксовано 3 вибухи.
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Також представники влади додали, що, за попередньою інформацією, після російського удару є постраждалі.
«На місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога. Здійснюється ліквідація наслідків ворожої атаки», — заявили в ОВА.
Водночас адміністрація звернулась до мешканців Сумської області та закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Зазначимо, що вчора, 3 серпня, російські військові ракетою атакували колону зерновозів у Сумському районі. В результаті ворожого удару один водій загинув, ще четверо були поранені. Однак вже сьогодні росіяни вигадали фейк щодо вчорашньої атаки. За версією окупантів, це була військова техніка, яка прямувала у Суджу Курської області.
Також нагадаємо про інші акти російської агресії проти мирних українців 1 вересня — у Харкові, де після чергового удару КАБами зростає число постраждалих, та у Кураховому, що на Донеччині.
Фото ДСНС22
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