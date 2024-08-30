Ворог завдав авіаудару по Сумах, є потерпілі

Вночі 30 серпня місто Суми знов зазнало авіаудару з боку російських окупантів.

Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа і фіксується задимлення повітря, повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

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Також в адміністрації зазначили, що внаслідок цього спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.

«Тому жителям міста прохання щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки», — йдеться у повідомленні.

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Крім того, начальник Сумської міської військової адміністрації (МВА) Олексій Дрозденко уточнив, що прохання не відкривати вікна через можливе задимлення стосується й мешканців районів Веретенівки, Аннівки та Ковпака.

Також представники влади поінформували, що попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі. А над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби, й дані щодо наслідків наразі уточнюються.

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Як розповів керівник МВА, російський авіаудар прийшовся по північній частині міста Суми.

В обласній прокуратурі уточнили, що поранено 9 людей. Триває ліквідація наслідків пожежі.

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Також вночі російська армія атакувала безпілотниками промисловий обʼєкт на Полтавщині, повідомив керівник ОВА Пронін.

Зазначимо, що Сумська область щоденно зазнає ударів з боку ворожої, й обстріли тривають від початку широкомасштабної військової агресії рф проти України.

Найбільше від атак страждають прикордонні райони області, але й місто Суми також піддається ударам, зокрема із застосуванням дронів, ракет та авіації противника. Так, наприклад, 24 серпня окупанти завдали авіаційно-ракетного удару по місту Суми. Через атаку загарбників була жертва та семеро людей отримали поранення.

Як повідомляли «ФАКТИ», росіяни завдали удару по Дніпропетровській області. Сили ППО збили над областю 4 «шахеди».

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