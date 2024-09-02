Ексфутболіст «Шахтаря» та його красуня-дружина стали жертвами збройного пограбування (відео)

Колишній футболіст «Шахтаря» Давид Нерес, який перейшов в український клуб за 18 млн євро на початку 2022 року, але так і не зіграв жодного офіційного матчу за гірників через повномасштабне вторгнення росії, зазнав збройного пограбування в Неаполі, повідомляє Football-Italia.

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Після перемоги «Наполі», за який виступає 27-річний бразилець, над «Пармою» (2:1) він у чудовому настрої їхав разом із дружиною, німецькою моделлю Кірою Вайноною та дитиною у готель «Паркенс» в Неаполі. Але мікроавтобус, у якому перебувала родина Давида Нереса, зазнав збройного нападу. Грабіжники на мотоциклах розбили вікно і приставили до грудей футболіста пістолет, наказавши зняти і віддати годинник Rolex вартістю 100 тисяч євро. Коли Давид Нерес виконав вимогу зловмисників, вони одразу втекли.



Нерес повідомив про пограбування до поліції, після чого його з родиною таки доправили до готелю. Фанати, які нічого не підозрювали, чекали там свого кумира, але володар Кубка Америки у складі збірної Бразилії був не в настрої для селфі та автографів. Він прокрався в готель, схиливши голову, поки фанати дивувалися, що сталося.

Того ж вечора дружина Давида Нереса принесла від його імені вибачення фанатам, написавши в Instagram: «Давид хотів би попросити пробачення у фанатів, які чекали на нього біля готелю, але після гри ми стали жертвою збройного нападу».

Додамо, що зовсім недавно Давид Нерес перейшов до «Наполі» з «Бенфіки» за 28 млн євро, віддавши у двох стартових зустрічах за колишню команду Дієго Марадони дві гольові передачі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарного футболіста пограбували на Олімпійських іграх-2024 на пів мільйона доларів.

Фото Instagram

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