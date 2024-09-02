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Здоров'я та медицина

Що робити, якщо в електронному кабінеті з'явився запис про візит до лікаря, якого не було: роз'яснення МОЗ

12:54 2 вересня 2024
Лікар

Іноді українці в особистому кабінеті медичних інформаційних систем можуть бачити записи про візити до лікаря, які насправді не відбувалися.

У разі виявлення такої невідповідності в Міністерстві охорони здоров'я радять:

  • Якщо є можливість, зверніться до лікаря, який вніс цей запис у вашу електронну медичну картку, щоб з'ясувати причину. Це може бути помилка, адже людський фактор ніхто не скасовував. Ввічливо попросіть видалити інформацію про недостовірний візит.
  • Якщо не вдається сконтактуватися з лікарем, зверніться до керівництва медичного закладу, де зафіксовано візит.
  • Якщо ви помічаєте регулярні недостовірні візити з одного й того ж закладу, це може свідчити про зловживання. У такому разі подайте скаргу до НСЗУ за номером 16−77 або за посиланням (https://service.e-health.gov.ua/gromadyanam).

Кожна скарга ретельно перевіряється, і у разі порушення НСЗУ реагує відповідно.

Раніше в МОЗ попереджали про збільшення випадків захворювання на ковід. Зокрема, в Україні виявляли новий підвид штаму «Омікрон» під назвою FLiRT.

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Фото Pixabay

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